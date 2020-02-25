Директор музея в Освенциме выступил против сериала «Охотники»

Кто бы мог подумать, что сериал про группу американцев, сражающихся с нацистами в 80-е годы, будут обвинять в недостоверности. Но именно это случилось с проектом «Охотники», вышедшем в прокат в сервисе Amazon на прошлой неделе. Хотя приключения старичка Аль Пачино оценили зрители и критики, но остались и недовольные.

В частности, в минувший понедельник, 24 февраля, официальный Twitter-аккаунт музея Аушвиц-Биркенау в Освенциме на полном серьезе обвинил создателей развлекательного и ничуть не документального проекта, в недостоверности.

Больше всего возмущения вызвала сцена с так называемыми «человеческими шахматами», в которых роль фигур исполняли заключенные и, если фигура погибала, то и человек умирал. На критику ответил шоураннер «Охотников» Дэвид Вейль.

Он заявил, что лично посещал Освенцим, а его бабушке не повезло быть заключенной в этом жутком месте, так что он знает как чтить память погибших. Вейль также добавил, что проект исключительно вымышленный и никак не отражает реальные события, происходившие во время Второй Мировой войны.