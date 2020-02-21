В Сети появился первый трейлер сериала «И повсюду тлеют пожары»

В Сети появился первый трейлер необычного сериала «И повсюду тлеют пожары», снятого на основе одноименного бестселлера Селесты Инг.

Кстати, своим успехом писательница частично обязана Риз Уизерспун, ведь актриса выложила отзыв на роман в своем личном блоге. Она же и предложила снять полноценный сериал на основе книги.

Сюжет рассказывает о двух семьях, живущих по совершенно противоположным принципам. С одной стороны консерваторы, обожающие семейные собрания и общение с соседями на выходных, а с другой — мать-одиночка, которая путешествует из одного города в другой вместе со своей дочерью. Разумеется, конфликт неизбежен, уж слишком разные у семей взгляды на жизнь, сообщает издание Indiewire.

Главные роли в проекте исполнили актрисы Риз Уизерспун и Керри Вашингтон. В прокате сериал появится совсем скоро, в середине марта.