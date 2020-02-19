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Юэн МакГрегор снимется в сериале о дизайнере Рое Халстоне

Рой был настоящей легендой в 70-х годах прошлого века.

Юэн МакГрегор снимется в сериале о дизайнере Рое Халстоне
Кадр из фильма «Призрак»

Юэн МакГрегор решил попробовать себя в нестандартной роли. Впрочем, вполне очевидно, что после выхода «Хищных птиц» ему хочется отдалиться от образа суперзлодея нетрадиционной сексуальной ориентации и прийти к чему-то более привычному. Актер исполнит главную роль в сериале о дизайнере Рое Халстоне. За создание нового проекта взялся небезызвестный Райан Мерфи, который работал над долгоиграющим хоррором «Американская история ужасов». Именно он опубликовал в своем официальном Instagram-аккаунте три тизера сериала под названием Halston, сообщает издание Time.

Уже известно, что сюжет будет держаться на биографии неординарного Роя Халстона — знаменитого дизайнера из далеких 70-х. Точная дата релиза пока не известна, также в секрете держатся имена актеров. Известно лишь, что в проекте также появятся Рори Калкин и Ребекка Дэвен.

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