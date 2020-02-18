Зрители выберут лучший российский сериал 2019 года

С 8 по 14 марта в Южно-Сахалинске пройдет фестиваль многосерийных художественных фильмов «Утро Родины». На нем будут определены лучшие картины из тех, что вышли в прошлом году. Свой выбор сделает компетентное жюри, состоящее из актеров, режиссеров и сценаристов, но для участников не менее важен будет «Приз зрительских симпатий». Его вручат по итогу народного голосования, которое уже стартовало на сайте «Комсомольской правды».

«В нашем голосовании участвует 11 многосерийных фильмов, которым отдали преимущество профессионалы, но что скажут обычные зрители? С интересом следим за народным выбором», — говорит шеф-редактор сайта KP.RU Олеся Носова.

Добавим, что лучшие картины будут определены в 10 номинациях. Итак в конкурсную программу фестиваля включены:

«Дылды»

«Жуки»

«Мертвое озеро»

«Мосгаз. Новое дело майора Черкасова»

«Мылодрама»

«Победители»

«Содержанки»

«Толя-робот»

«Учителя»

«Шторм»

«Эпидемия»