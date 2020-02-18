По следам «Реальных пацанов»: сериал «Патриот» покажет жизнь бравого солдата на гражданке

Телеканал ТНТ покажет новый комедийный сериал под названием «Патриот» от создателей «Реальных пацанов» и «Физрука».

В центре сюжета — спецназовец Саня Кучин, который вернулся со службы в родной городок. Этот честный и добрый солдат как будто сошел со страниц русских сказок, но после армии он попадает в обычный мир — с гопниками и хулиганами. У героя есть силы и желание научить распоясавшихся земляков уму-разуму, да только он подал документы в академию ФСБ и должен вести себя сдержанно, чтобы попасть в заветное учреждение.

Ситуацию осложняют дела любовные. Сам Саня еще со школьной скамьи сохнет по однокласснице Ленке Сысариной и решает добиться ее, а та хочет уехать в Москву и стать звездой. В погоне за строптивой красавицей герой не замечает соседку Катюху, которая видит в нем настоящего мужика. В итоге солдату предстоит нелегкий выбор между любовью к Родине и любовью к женщине.

«Неунывающий солдат, патриот своей Родины, часто становился героем комедии в лучших образцах жанра («Небесный тихоход», «Максим Перепелица», «Василий Теркин»). Солдат нередко был героем народных сказок. Архетип лежал без дела, и мы его взяли», — рассказал актер Алексей Базанов. «Наш сериал — это комедия не о патриотизме, это комедия, где одного из героев называют «патриотом» за его яркую позицию, но, на самом деле, все герои здесь патриоты и любят свой маленький городок», — говорит продюсер проекта Антон Зайцев.

«Патриот» собрал на экране множество интересных лиц. В нем сыграли фотограф Гоша Бергал, который снимался в скандальном клипе «Татарин» группы «Аигел», «театральный панк» Вася Березин, рэпер Нигатив, Настасья Самбурская и другие молодые звезды.

А исполнитель главной роли Антон Жижин на момент кастинга вообще служил в армии. Видео для проб он снимал прямо в казарме, помогали товарищи-солдаты. Парень просился в кино еще во времена «Реальных пацанов» и вот, наконец, пришел к своей мечте. Так что «Патриот» действительно откроет российскому зрителю новые таланты. Премьера состоится весной на канале ТНТ.