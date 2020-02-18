Как в детстве: в Сети появился первый трейлер сериала Amazing Stories

Компания Apple в минувший понедельник продемонстрировала дебютный трейлер сериала Amazing Stories, отличительная особенность которого будет в том, что он снят на основе научно-фантастических журналов из коллекции режиссера Стивена Спилберга, которые были популярны в его детстве. Нельзя упускать и тот факт, что это вновь будет перезапуск, шоу уже выходило в эфире, но в далеких 90-х годах. Всего будет снято пять эпизодов, каждый со своими главными героями и новой историей.

Судя по трейлеру, зрителей опять ждут люди с телекинезом, море спецэффектов и что-то вроде устаревших супергероев.

В главных ролях снялись Джош Холлоуэй, Виктория Педретти, Керри Бише и Роберт Форстер, а сам Стивен Спилберг стал исполнительным продюсером. Посмотреть на очередную работу мастера можно будет уже в начале марта, но увы, только в сервисе Apple TV+.