Детективный сериал «Багровые реки» покажут на российском телевидении

С 20 февраля на канале ТВ-3 стартует показ детективного сериала «Багровые реки». Это не российский проект, снимала студия Люка Бессона. В основу сюжета легли бестселлеры французского писателя Кристофа Гранже. По ним уже были сняты два полнометражных фильма с Жаном Рено, и вот подоспел сериал, в котором главного героя сыграл Оливье Маршаль («Набережная Орфевр, 36», «Неприкасаемые»). Роль его партнерши досталась Эрике Сэйнт.

Интересно, что актер действительно служил в полиции, а теперь играет парижского детектива Пьера Ньеманса, расследующего жестокие убийства во французской глубинке. Картина наполнена религиозными мотивами, главному герою предстоит разобраться в смерти членов протестантской секты. Сериал получил хорошие отзывы зрителей и прессы по всему миру, и уже известно, что его продлили на второй сезон.

На российском телевидении его впервые покажет канал ТВ-3, серии будут транслироваться в 23:00.