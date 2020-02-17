Заглянуть на «Чайф»: почему стоит посмотреть новый сериал «Война семей»

Конец зимы в этом году невероятно богат на кинопремьеры. Одна из долгожданных новинок – сериал о том, как поссорились между собой еще вчера такие закадычные друзья Миша и Дима (Александр Робак и Егор Бероев). Причем противостояние обещает быть нешуточным, по всем канонам комедийного жанра – к борьбе подключатся семьи с обеих сторон.

А вот на съемках, напротив, царили атмосфера тепла и дружелюбия, сообщает Teleprogramma.pro. Несмотря на нешуточный холод в процессе съемок – над картиной работали летом 2019-го, когда столбики термометров не достигали даже календарного минимума, и в снежном октябре, когда необходимо было играть летние сцены.

Вышли режиссеры из положения и тогда, когда ГИБДД арестовала специальную автоплатформу, на которую, кстати, было разрешение. Что придумали вместо нее авторы, зрители смогут увидеть уже скоро.

И еще один приятный сюрприз ждет поклонников группы «Чайф». В сериале снялся ее легендарный лидер Владимир Шахрин. По задумке создателей ленты, один из героев истории – ярый фанат коллектива, мечтавший увидеть своих кумиров вживую. Мечты должны сбываться, посчитали режиссеры, и – вуаля – Шахрин уже стал одним из актеров сериала. Специально для этого сериала он написал музыку, отсылающую к творчеству «Чайф». Поклонники точно оценят!

Главное, не пропустить премьеру – с 17 февраля по будням в 20 часов на телеканале ТНТ.