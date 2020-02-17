Тайка Вайтити снимет сериал по комиксу «Автор»

Казалось бы, совсем недавно режиссер Тайка Вайтити получал золотую статуэтку «Оскар» в номинации «Лучший адаптированный сценарий» за свою картину «Кролик Джоджо», как уже вновь готов взяться за работу.

Тайка решил продолжить работу над экранизацией комиксов, так что он станет сценаристом и режиссером нового мини-сериала «Автор», за который отвечает канал Showtime. Скорее всего, банальные и простые сценарии Вайтити уже неинтересны, поэтому «Автор» будет напрямую высмеивать современных звезд Голливуда и установленные там законы и порядки. Главную роль в сериале исполнит Джуд Лоу.

По оригинальному сюжету главным героем выступает продюсер по имени Нэйтан Рекс, последний проект которого стал самым громким провалом в истории индустрии. Чтобы хоть как-то остаться на плаву и спасти свою работу, он решает выпустить новый фильм ужасов, который также оказался не особо успешен. После подобного провала спасение приходит из неожиданного места.

Дата выхода пока неизвестна, равно как и дата начала съемок, сообщает издание Variety.