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Сериал не закроют: Netflix планирует продолжить выпуск «Люцифера»

Компания изменила свое решение и хочет дальше радовать зрителей.

Сериал не закроют: Netflix планирует продолжить выпуск «Люцифера»
Кадр из сериала "Люцифер". Фото: Warner Bros. Television

Ежегодно многие сериалы закрываются, у кого-то заканчивается сюжет, а каким-то проектам зрители теряют интерес и студия принимает нелегкое решение. Примерно такая же судьба ждала «Люцифера» от Netflix, было официально объявлено, что пятый сезон станет последним, но случилось невероятное, стриминговый видеосервис внезапно измени свое решение. Как сообщает издание TV Line, «Люцифер» все же получит шестой сезон, а проблема заключалась в следующем, Netflix наоборот хочет продолжения банкета, а вот против очередного сезона выступает компания Warner Bros. Television, которая занимается производством проекта.

На шестом сезоне сериал может не остановиться, как это обычно и бывает, все зависит от реакции поклонников, если рейтинги будут высокими, съемки могут продолжиться. Напомним, впервые «Люцифер» появился в 2016 году на Fox, а спустя два года телеканал решил закрыть проект, но Netflix посчастливилось получить права на сериал, так что теперь он выходит исключительно под их логотипом.

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