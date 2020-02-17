Как снимали «Домашний арест»: неизвестные моменты работы Слепакова, Деревянко и Робака

С понедельника, 17 февраля, телеканал ТНТ начнет показ популярного российского сериала «Домашний арест». До этого ситком можно было увидеть только в Интернете.

О чем сериал

Мэр вымышленного города Синеозерска Аркадий Аникеев (Павел Деревянко) живет как большинство чиновников – ворует и ни о чем не думает. Однако сладкой жизни приходит конец — градоначальника с поличным ловят на взятке.

Аникеева отправляют под домашний арест. Но отсиживаться чиновнику предстоит не в своем шикарном особняке, а в комнате в коммуналке, где он прописан с детства. А там!.. Ободранные стены, ржавая кровать, пыль, грязь… В общем, полная антисанитария.

Помимо ужасных условий Аникеева ждет и бывший одноклассник — экскаваторщик Самсонов (Александр Робак), с которым они в детстве совсем не ладили.

Лауреат премий

Сериал «Домашний арест» понравился многим телезрителям. В прошлом году лента получила премию «Ника» в номинации «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа». И даже спецприз от ТЭФИ-Содружество!

В распоряжении Teleprogramma.pro оказались эксклюзивные кадры со съемок фильма. Давайте смотреть вместе.

А вам нравится сериал «Домашний арест»?