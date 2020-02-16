Всем хоккей: Disney снимет сериал по мотивам фильма «Могучие утята»

Компания Disney в ее современном виде невероятно любит делать ремейки старых и успешных проектов вместо создания таких же эффектных новинок. «Аладдин» и «Король Лев» идеальные тому примеры, а уж сколько любимых фильмов детства ждут переизданий в ближайшие годы — просто не сосчитать. Так что нет ничего удивительного в том, что спортивная драма «Могучие утята», премьера которой состоялась в далеком 1992 году, скоро получит продолжение.

Компания Disney собирается снять сериал по мотивам успешного спортивного фильма. Главная женская роль в проекте досталась Лорен Грэм, известной по телесериалу «Девочки Гилмор», а вот мужскую вновь получил Эмилио Эстевес, напомним, именно он тренировал безнадежную команду «Утят» в полнометражном фильме много лет назад, сообщает издание Variety. Разумеется, подобный фильм современным подросткам вряд ли будет интересен, так что в него внесут много нововведений, вроде смартфонов и музыки.

Сюжет проекта немного изменится: двенадцатилетнего мальчика не берут в «Могучие утята», прошло время и звездам теперь не нужны неумелые новички. Так что мама ребенка решает организовать свою хоккейную команду и доказать чемпионам, что они вовсе не непобедимые.