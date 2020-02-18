Четыре свадьбы и один труп: что увидят зрители в сериале «Город невест»

17 февраля на телеканале «Россия 1» состоится премьера нового сериала Алексея Рудакова. Портал Teleprogramma.pro рассказывает о его героях и сюжете.

Иваново издавна называют «городом невест», а также «текстильной столицей России». Смысл обоих прозвищ использовали в своей работе сценаристы нового сериала, который появится в эфире телеканала «Россия 1» в 17 февраля 2020 года.

Состоящий из восьми эпизодов сериал «Город невест» снял Алексей Рудаков – режиссер уже получивших признание сериалов «Консультант», «Вера. Надежда. Любовь», «Господа-товарищи» и ряда других. На этот раз он взялся за мелодраму. Актеры, принявшие участие в работе над этим проектом, считают, что у него получилось создать картину, способную «зацепить» зрителя.

Сериал «Город невест» появится на телеканале «Россия 1» 17 февраля в 21:00 по московскому времени, а перед премьерой портал Teleprogramma.pro готов рассказать вам немного о сюжете картины и актерах, сыгравших там роли.

Сюжет

Главные героини «Города невест» — четыре близкие подруги, знакомые с самого детства и работающие на одной ткацкой фабрике.

Судьбы этих девушек сложились по-разному и у каждой из них есть свои проблемы, в том числе личные. Настя, Алина, Соня и Катя привыкли помогать друг другу и действовать сообща, но однажды в их жизни происходит резкий поворот – Настиного брата в день его собственной свадьбы убивают, а подозрение падает на Юру – жениха Насти.

Девушка не верит в то, что ее любимый причастен к преступлению, и пытается сама разобраться в этом деле. С каждой новой серией зрители узнают все больше секретов главных героев – оказывается, что и сами они многое друг от друга скрывали. Есть там и любовь, и ревность, и внутрисемейные разборки, и даже криминал.

Перед героинями стоит нелегкая задача — распутать клубок лжи и при этом сохранить свою дружбу.

Кто-то из актеров уже снимался в свадебных сценах вместе

Возможно, большинству зрителей имена актеров, снявшихся в «Городе невест», покажутся незнакомыми (кроме Евгения Сидихина, конечно), но лица многих из вполне узнаваемы. К примеру, одну из пар — Алину и Алика — здесь играют Глафира Козулина («Шеф 3», «Невский. Проверка на прочность») и Алексей Лысенко («Чужой район», «Последняя статья журналиста»).

Очень симпатично смотрится вместе экранная пара Тимофея Каратаева («Жена моего мужа», «Цыганское счастье») и Светланы Смирновой-Марцинкевич («Знахарь», «Другие»). Примечательно, что эти двое уже встречались на съемочной площадке в свадебных нарядах, это происходило на съемках фильма «С чистого листа» (2013).

На экранах также появятся Роман Полянский, Юлия Галкина, Вероника Пляшкевич, Анастасия Ступина, Олег Коц, Андрей Милюхин.

Родился по плану

Долго лежать на полке, как это часто бывает, сериалу «Город невест» не пришлось — его съемки проходили летом 2019 года, в конце октября была закончена работа над озвучкой, а уже сейчас его решили показать зрителям. Таким образом, весь его путь до потребителя занял менее девяти месяцев.

Примечательно, что действие картины разворачивается в Иваново, но снимали его по заказу телеканала «Россия 1» в Белоруссии.

Они влюбились в режиссера

По признанию актеров, на съемках царила очень теплая дружеская атмосфера. Актриса Глафира Козулина после окончания работы рассказывала, что режиссер Алексей Рудаков буквально влюбил в себя всю съемочную группу, и что с ним было очень приятно работать.

«Алексей Петрович – один из самых талантливых режиссеров», — писала актриса на своей странице в Instagram.

Замечательные отношения сложились и среди членов актерского состава.

«Бывает, когда вот прям все сходится на съемочной площадке, когда все хорошо, а особенно редко — когда актерам не просто комфортно вместе работать, а прямо в кайф, всем, каждый день, и все аж подпрыгивают друг с другом от радости! У нас в «Городе невест» так и было!» — вспоминала Козулина.

А вы будете смотреть сериал Кадр из сериала «Город невест»?