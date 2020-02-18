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Четыре свадьбы и один труп: что увидят зрители в сериале «Город невест»

17 февраля на телеканале «Россия 1» состоится премьера нового сериала Алексея Рудакова. Портал Teleprogramma.pro рассказывает о его героях и сюжете.

Четыре свадьбы и один труп: что увидят зрители в сериале «Город невест»
Одна из невест сериала в исполнении Юлии Галкиной. Фото: instagram / @juliajuliagalkina

Иваново издавна называют «городом невест», а также «текстильной столицей России». Смысл обоих прозвищ использовали в своей работе сценаристы нового сериала, который появится в эфире телеканала «Россия 1» в 17 февраля 2020 года.

Состоящий из восьми эпизодов сериал «Город невест» снял Алексей Рудаков – режиссер уже получивших признание сериалов «Консультант», «Вера. Надежда. Любовь», «Господа-товарищи» и ряда других. На этот раз он взялся за мелодраму. Актеры, принявшие участие в работе над этим проектом, считают, что у него получилось создать картину, способную «зацепить» зрителя.

Сериал «Город невест» появится на телеканале «Россия 1» 17 февраля в 21:00 по московскому времени, а перед премьерой портал Teleprogramma.pro готов рассказать вам немного о сюжете картины и актерах, сыгравших там роли.

Сюжет

Главные героини «Города невест» — четыре близкие подруги, знакомые с самого детства и работающие на одной ткацкой фабрике.

Судьбы этих девушек сложились по-разному и у каждой из них есть свои проблемы, в том числе личные. Настя, Алина, Соня и Катя привыкли помогать друг другу и действовать сообща, но однажды в их жизни происходит резкий поворот – Настиного брата в день его собственной свадьбы убивают, а подозрение падает на Юру – жениха Насти.

Девушка не верит в то, что ее любимый причастен к преступлению, и пытается сама разобраться в этом деле. С каждой новой серией зрители узнают все больше секретов главных героев – оказывается, что и сами они многое друг от друга скрывали. Есть там и любовь, и ревность, и внутрисемейные разборки, и даже криминал.

Перед героинями стоит нелегкая задача — распутать клубок лжи и при этом сохранить свою дружбу.

Кадр со съемок сериала "Город невест". Фото
Фото: «Россия 1»

Кто-то из актеров уже снимался в свадебных сценах вместе

Возможно, большинству зрителей имена актеров, снявшихся в «Городе невест», покажутся незнакомыми (кроме Евгения Сидихина, конечно), но лица многих из вполне узнаваемы.  К примеру, одну из пар — Алину и Алика — здесь играют Глафира Козулина («Шеф 3», «Невский. Проверка на прочность») и Алексей Лысенко («Чужой район», «Последняя статья журналиста»).

Очень симпатично смотрится вместе экранная пара Тимофея Каратаева («Жена моего мужа», «Цыганское счастье») и Светланы Смирновой-Марцинкевич («Знахарь», «Другие»). Примечательно, что эти двое уже встречались на съемочной площадке в свадебных нарядах, это происходило на съемках фильма «С чистого листа» (2013).

На экранах также появятся Роман Полянский, Юлия Галкина, Вероника Пляшкевич, Анастасия Ступина, Олег Коц, Андрей Милюхин.

Актеры Козулина и Лысенко на съемках сериала "Город невест"
Актеры Козулина и Лысенко на экране стали мужем и женой. Фото: Insragram / @glafira_kozylina

Родился по плану

Долго лежать на полке, как это часто бывает, сериалу «Город невест» не пришлось — его съемки проходили летом 2019 года, в конце октября была закончена работа над озвучкой, а уже сейчас его решили показать зрителям. Таким образом, весь его путь до потребителя занял менее девяти месяцев.

Примечательно, что действие картины разворачивается в Иваново, но снимали его по заказу телеканала «Россия 1» в Белоруссии.

Кадр из сериала "Город невест"
Кадр из сериала «Город невест»

Они влюбились в режиссера

По признанию актеров, на съемках царила очень теплая дружеская атмосфера. Актриса Глафира Козулина после окончания работы рассказывала, что режиссер Алексей Рудаков буквально влюбил в себя всю съемочную группу, и что с ним было очень приятно работать.

«Алексей Петрович – один из самых талантливых режиссеров», — писала актриса на своей странице в Instagram.

Замечательные отношения сложились и среди членов актерского состава.

«Бывает, когда вот прям все сходится на съемочной площадке, когда все хорошо, а особенно редко — когда актерам не просто комфортно вместе работать, а прямо в кайф, всем, каждый день, и все аж подпрыгивают друг с другом от радости! У нас в «Городе невест» так и было!» — вспоминала Козулина.

Кадр из сериала "Город невест"
Кадр из сериала «Город невест»

А вы будете смотреть сериал Кадр из сериала «Город невест»?

Тэги

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