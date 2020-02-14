«Из России с любовью»: в Сети появился «советский» тизер «Очень странных дел»

Пока идут съемки четвертого сезона популярного сериала Netflix «Очень странные дела», в Сети появился его тизер. Видео получилось очень атмосферным, но не в духе Америки 1980-ых годов, как было в первых трех сезонах, — в ролике все пропитано эстетикой Советского Союза. Снег, железная дорога среди густых лесов, рабочие под присмотром военных, и все это в сопровождении песни про Красную армию. Даже сам ролик называется «Из России с любовью».

Напомним, сюжет предыдущих частей разворачивался в вымышленном американском городе и крутится вокруг тайного правительственного проекта, связанного с параллельным измерением. Сериал показывает людей со сверхспособностями и монстров из другого мира. В третьем сезоне упоминается, что советские ученые тоже научились открывать порталы за грань реальности, но потерпели неудачу. Вероятно, продолжение популярного шоу покажет зрителям больше России, что само по себе интересно. Четвертый сезон выйдет в 2021 году. Ранее создатели отмечали, что у этой истории может быть пять частей.

Сериал получил множество телевизионных наград, 31 раз номинировался на «Эмми» и 4 раза — на «Золотой глобус». В нем переплетены элементы научной фантастики, детектива, ужасов и драмы.