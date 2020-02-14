Аль Пачино против нацистов: вышел финальный трейлер сериала «Охотники»

Накануне Дня святого Валентина стриминговый видеосервис Amazon опубликовал первый полноценный трейлер жестокого сериала «Охотники». Исполнительным продюсером проекта стал Джордан Пил, который пришел в мир Голливуда совсем недавно но уже смог заявить о себе такими громкими и неоднозначными картинами, как «Прочь» и «Мы».

Сюжет будет вертеться вокруг группы людей объединенных одной целью — охотой. Вот только жертв они себе подбирают специфических, а именно нацистов, которые смогли скрыться от правосудия и беззаботно живут в Нью-Йорке в 1977 году. Наши герои выясняют, что больше сотни военных преступников нашли убежище в Америке и не просто отдыхают, а планируют создание четвертого рейха.

Главным охотником станет старичок Аль Пачино, который все еще может показать, как правильно держать пистолет. Компанию ему составят Логан Лерман, Джеррика Хинтон и другие. Премьера состоится буквально через неделю, 21 февраля.