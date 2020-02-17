Звезда сериала «Чужая жизнь» Артем Карасев: «Трудная задача — из симпатичного персонажа превратиться в монстра»

17 февраля на телеканале «Dомашний» открывается «Фабрика мелодрам». Теперь каждый день по будням в 19:00 зрителей ждут вдохновляющие истории, увлекательный сюжет и встречи с любимыми актерами.

В первый день «фабрика грез» откроет свои двери с мелодрамы «Чужая жизнь», главную роль в которой сыграл Артем Карасев. Журналисты Teleprogramma.pro встретились с артистом, чтобы узнать о том, как проходили съемки проекта и какие сюрпризы ждут зрителей.

— Артем, зачастую в проектах «Dомашнего» вы исполняли роли положительных героев, принцев на белом коне. Здесь же ваш Евгений — персонаж с двойным дном. Явно отрицательный. Как вам далась смена амплуа?

— Я бы не назвал своего Евгения отрицательным. В сценарии есть нюансы, которые делают его неоднозначным.

Начинается история с того, что он абсолютно искренне любит женщину — героиню Ксении Князевой. Делает ей предложение руки и сердца и счастлив, когда она соглашается. У него все хорошо, он знает, что хочет быть с женой по любви, а не из материальных соображений.

Но дальнейшие проблемы в бизнесе превращают его в не очень симпатичного персонажа, можно сказать, монстра.

По сути, Евгений — человек, заблудившийся в жизни. Кто-то, попав в сложную ситуацию, находит силы, чтобы сохранить себя, а у кого-то сил на это не хватает.

У Евгения не хватило, поэтому и произошла с его личностью неприятная трансформация. Я стремился донести сложную гамму эмоций Евгения, чтобы зрители испытывали к нему скорее сочувствие, чем неприязнь.

— Наверное, играть такого неоднозначного героя сложно?

— Я бы сказал, что это интересная актерская задача. Когда в одном проекте ты должен сыграть две ипостаси персонажа — светлую и темную.

— Кстати, поклонники часто отождествляют артиста с персонажем и пишут негативные комментарии. Вы как к такой реакции относитесь?

— Да это же комплимент, когда зритель не может тебя разделить с героем! Значит, ты великолепно сыграл. Обижаться на такую реакцию бессмысленно.

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— Как вам работалось на съемочной площадке?

— Ой, прекрасно. Мы снимали у моря, и это было замечательно. На съемках «Чужой жизни» впервые побывал в Новороссийске и окрестностях.

В восторге от города — очень чистый, красивый, ухоженный. Наслаждался атмосферой съемок, группой. Даже с погодой нам повезло. Был конец сентября, но тепло и солнечно.

Правда, один раз нам тоже невероятно повезло, но не с хорошей погодой, а с плохой. Мы снимали сцену выяснения отношений между моим персонажем и его коллегой. В этот день на море был шторм.

Мы стояли на фоне бушующих волн, и это придало сцене необходимый эмоциональный подтекст. Ведь в жизни моего героя погода тоже резко испортилась. Это был приятный сюрприз, потому что при плотном графике нет возможности ждать каких-то особенных погодных условий, а тут благодаря случаю попали в десятку.

— В чем, на ваш взгляд, смысл и идея фильма?

— Идея в том, что если ты чего-то ждешь в этой жизни и получаешь это, то должен успокоиться и возделывать свой сад. И ни в коем случае не совершать ошибочных шагов, которые приведут тебя к потере всего.

Словом, если ты получил, что просил, то не надо просить еще больше и больше. Потому что не получишь, а, наоборот, потеряешь даже то, что имеешь.

А вы смотрели сериал «Чужая жизнь»? Делитесь впечатлениями!