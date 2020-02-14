Создатель «Ведьмака» ответил на вопрос про цвет кожи персонажей

Создатель оригинальной серии книг «Ведьмак», польский автор Анджей Сапковский дал интервью изданию Książki. Писатель в очередной раз сказал, что его проект — это обычное фэнтези и в нем нет никакого «славянского духа», который некоторые поклонники серии постоянно пытаются там найти.

Как выяснилось, мужчину удивляют споры в интернете по поводу того, есть ли в серии книг «Ведьмак» польские корни и списана ли география произведений с Европы. Анджей еще раз подчеркнул, что все — лишь плод его воображения и нет никакой привязки к конкретному месту.

Также Сапковский ответил на вопрос по поводу появления темнокожих эльфов в сериале. Если объяснить его реакцию максимально просто, то ему наплевать на то, какого цвета кожа у персонажей. В книгах якобы нет точного указания на расу, так что у представителей Netflix есть полное право делать все, что они захотят.

При этом в официальном бестиарии (сборнике выдуманных существ), написанном Сапковским, есть такие строки: эльфам присущ очень светлый, прямо таки белый цвет кожи.