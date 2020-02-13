Новый поворот: Диана Арбенина впервые снимется в кино

Диана Арбенина примерит на себе новое амплуа – певица сыграет роль в новом сезоне сериала «Гадалки» на Первом канале. Порталу Teleprogramma.pro исполнительница рассказала, что съемки дались ей непросто, ведь профильного образования у нее нет. В процесс певица старалась вкладываться по максимуму. Отдельно Арбенина поблагодарила коллег – те терпеливо сносили возникающие заминки. Со своей же стороны Диана старалась активно поддерживать темп. Исполнительница основательно прочувствовала, каково это – постоянно включаться в перестановку дублей.

«Конечно, партнеры по съемкам выручали, прекрасно понимая, что я не на своей территории, но я поступила бы точно также», — подчеркнула она.

Проконтролировать рабочий процесс приезжали и дети Дианы – 10-летние двойняшки Артем и Марта. Дочь и сын остались в восторге от нового амплуа матери и пообещали, что когда сериал выйдет, обязательно его посмотрят.

Режиссер Илья Казанков назвал правильным решением пригласить непрофессиональную актрису Арбенину в кино. По его словам, Диана идеально вписалась в образ и умело дополнила его, что немало удивило окружающих.

«Это можно сравнить с моментом, когда актер приходит на кастинг и помимо ожидаемой от него игры, он приносит с собой много больше, — какую-то внутреннюю историю своего персонажа, которая естественным шлейфом тянется за человеком. И в работе с Дианой, все получилось именно так, на съемочной площадке она была не всем нам известной певицей, а просто актрисой, которая играла свою роль», — сделал акцент он.