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В новом сезоне сериала «Гранд» Лыков «тонул» в болоте 4 часа

Свежие эпизоды появятся на канале «Супер» 1 марта.

В новом сезоне сериала «Гранд» Лыков «тонул» в болоте 4 часа
Кадр из нового сезона сериала «Гранд». Фото: телеканал «Супер»

1 марта на канале «Супер» стартует новый сезон сериала «Гранд». Создатели отечественной ленты поспешили заверить — свежие эпизоды не только порадуют, но и шокируют зрителей новыми поворотами. Так, например, в кадре обязательно появятся вертолеты, пожары и скачки. Отдельного внимания достоин эпизод, в котором персонажам Александра Лыкова и Николая Шрайбера пришлось четыре часа ждать помощи в болоте.

Актер Александр Лыков. Фото
Актер Александр Лыков. Фото: телеканал «Супер»

Порталу Teleprogramma.pro режиссер Дмитрий Грибанов рассказал, что для максимально реалистичной картинки съемочная группа отыскала в подмосковном лесу подходящее место, вырыла там яму и налила туда холодной воды. По сюжету, владелец отеля и его напарник по бизнесу активно спорят, а затем оказываются в ловушке.

«Сцену снимали четыре часа. Понятно, что на актеров мы надели гидрокостюмы, но, поверьте, задача была не из простых и не из приятных», — отметил он.

Актеры нового сезона сериала «Гранд». Фото
Актеры нового сезона сериала «Гранд». Фото: телеканал «Супер»

Сам Лыков съемку в непростых условиях подвигом не считает. Александр признался, что практически не замерз в болоте, чего не скажешь о Шрайберге — тому приходилось непросто сначала в плену воды, а затем в душной бане. Последний же отметил — было непросто, но никто не жаловался.

«Четыре часа — это, конечно, не четыре дня, но ощущение времени в таких условиях сильно меняется», — подчеркнул он.

Помимо уже известных зрителю героев появятся и новые лица. Речь идет об Александре Соколовском («Молодежка», «Мылодрама 2»), Игоре Хрипунове («Изображая жертву») и других. Серии будут выходить в привычное время — по воскресеньям в 19:00.

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