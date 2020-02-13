Все по-старому: создатели сериала «Ведьмак» не прислушались к критике фанатов

Первый сезон темного фэнтези «Ведьмак» оставил неоднозначные впечатления: некоторые критики были недовольны, а вот большинству простых зрителей проект понравился, хоть и и назывались некоторые недочеты.

Так, многие ругали сериал за обилие женских персонажей, не вполне понятные прыжки во времени и главное — доспехи одной из соперничающих сторон, армии Нильфгаарда. Выглядела броня и вправду не особо впечатляюще, напоминая смятый черный картон.

В многочисленных интервью шоураннер проекта, Лорен Хиссрич, заявляла, что над всеми проблемами будет проведена большая работа и во втором сезоне все будет хорошо. Но вот начались съемки и издание Redanian Intelligence смогло заполучить несколько фотографий со съемочной площадки, на которых фанаты разглядели, что проблема с доспехами осталась такой же, какой и была в первом сезоне.

Да, абсолютно никаких изменений, несмотря на претензии как фанатов сериала, так и кинокритиков. Возможно, весь реквизит будет обновлен позже, но надежды на это все меньше.