Ох уж эти гангстеры: к 4 сезону сериала «Фарго» вышел атмосферный тизер

В Сети появился тизер четвертого сезона популярного сериала «Фарго». Полуминутное видео отлично передает атмосферу черной трагикомедии с криминальными персонажами. В новом сезоне в шоу, которое не было отмечено «Эмми», «Золотым глобусом» и другими наградами, появятся новые звезды: Крис Рок, Джек Хьюстон, Бен Уишоу. Ранее в нем засветились Билли Боб Торнтон, Мартин Фримен, Кирстен Данст и Юэн Макгрегор.

Четвертый сезон покажет нам Америку 1950-ых годов, когда за власть в крупных городах боролись две группы мигрантов — итальянцы и афроамериканцы. По сюжету, два преступных синдиката заключили нелегкий мир, вместе они контролируют теневую экономику, взяточничество и наркотрафик. Чтобы укрепить их союз, главы обеих семей обменялись своими старшими сыновьями. Похоже, что именно этот момент нам и показали в тизере.

Новый сезон начнут транслировать на канале FX 19 апреля 2020 года.