Появились новые снимки и видеозаписи со съемок седьмого сезона «Сватов»

В Instagram на фанатской страничке сериала «Сваты» появились свежие фотографии и видеозаписи со съемок седьмого сезона полюбившимся многим сериала. Как известно, работа над новыми сериями кипит в деревне Дуличи в Белоруссии. Здесь на данный момент присутствуют главные действующие лица – актеры Федор Добронравов и Татьяна Кравченко.

Известно, что в ближайшее время они уедут из Белоруссии, так как запланированный материал уже отснят. При этом в мае они снова появятся здесь, чтобы снять ещё несколько сцен.

Ранее хозяйка дома, где развиваются действия сериала, рассказывала, что съемочная группа едва умещается в ее доме. Впрочем, она не жалуется, а только шутит. Как говорится, в тесноте, да не в обиде.

Известно, что на широкие экраны с большей долей вероятности новые «Сваты» выйдут только в 2021 году. Скорее всего, картину, как и все предыдущие сезоны, будет показывать телеканал «Россия-1».