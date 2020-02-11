Звезда «Игры престолов» готовится выживать в новом сериале

Актриса Софи Тернер, известная по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», готова вновь приступить к работе. Правда на этот раз ее ждет не суровое темное фэнтези, а вполне современный мир, хотя и в нем она сумеет найти на свою голову много проблем. Стриминговый сервис Quibi наконец-то выложил первое видео своего нового проекта — сериала «Выжить» (Survive).

По сюжету главная героиня в компании своего спутника каким-то чудом выживает в страшной авиакатастрофе, и в итоге, чтобы спастись, им придется приложить все усилия и вспомнить все навыки выживания. Как часто бывает в современной киноиндустрии, идея далеко не нова, это будет адаптация одноименной книги автора Алекса Морела.

Дата премьеры пока хранится в тайне, но исполнители главных ролей известны, это Софи Тернер и Кори Хоукинс.