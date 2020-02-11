BBC снимет сериал про крестовый поход Греты Тунберг

В разных точках планеты девочка-эколог будет изучать последствия глобального потепления и менять людей.

17-летняя шведская экоактивистка Грета Тунберг удостоится собственного сериала. Об этом студия BBC объявила 10 февраля на своем ежегодном мероприятии в Ливерпуле. Название и количество эпизодов пока не оглашены, как и площадка для вещания, но шоу будет посвящено международному крестовому походу храброй девочки, борющейся с глобальным потеплением.

Школьница отправится в различные точки Земли и узнает, какие действия можно предпринять, чтобы не минимизировать урон от климатических изменений.

«Во время своего путешествия Грета встречается не только с ведущими учеными, но и с политическими лидерами и крупными бизнесменами, исследуя с ними научные данные и предлагая им измениться», — цитирует BBC Studios издание The Hollywood Reporter.

Шоу покажет, как девочка сталкивается с реальными последствиями бездействия сильных мира сего, пишет свои воодушевляющие, которые потом вещают по всей планете, и живет своей подростковой жизнью.

Кстати, у стримингового сервиса Hulu тоже имеется в разработке проект под названием Thunberg.