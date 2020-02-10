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Сериал «Домашний арест» покажут по телевизору

Телеканал ТНТ продемонстрирует все серии успешного сериала.

Сериал «Домашний арест» покажут по телевизору
Кадр из фильма «Домашний арест»

В конце февраля канал ТНТ начинает сотрудничество с видеосервисом Premier. Зрители телеканала смогут насладиться проектами, которые ранее они могли посмотреть лишь в интернете. И особенно приятно, что начнется плодотворное сотрудничество с сериала, созданного одним из самых давних резидентов ТНТ — Семеном Слепаковым. Встречаем «Домашний арест» в телевизоре!

Кадр из сериала «Домашний арест». Фото
Кадр из сериала «Домашний арест». Фото: канал ТНТ

Как рассказал директор ТНТ Роман Петренко, канал прославился благодаря комедийным сериалом, весьма популярным у жителей России, так что настало время еще больше порадовать преданных поклонников.

Актеры сыгравшие главные роли в сериале «Домашний арест». Фото
Актеры, сыгравшие главные роли в сериале «Домашний арест». Фото: канал ТНТ

«Домашний арест» расскажет историю довольно типичного вымышленного городка на окраине России, в котором мэр, в исполнении Павла Деревянко, не стесняется пользоваться всеми благами человечества, до которых дотянется его хищная рука. Он берет взятки и ведет себя не очень красиво. Волею судьбы органы правопорядка ловят преступника и сажают под домашний арест, где он сполна ощутит на себе, каково это — жить в глубинке, не имея средств к существованию.

Кадр из сериала «Домашний арест». Фото
Кадр из сериала «Домашний арест». Фото: канал ТНТ

Проект по достоинству оценили эксперты, «Домашний арест» получил «Нику» в номинации «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» и восемь наград от Ассоциации продюсеров кино и телевидения.

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