Сериал «Домашний арест» покажут по телевизору

В конце февраля канал ТНТ начинает сотрудничество с видеосервисом Premier. Зрители телеканала смогут насладиться проектами, которые ранее они могли посмотреть лишь в интернете. И особенно приятно, что начнется плодотворное сотрудничество с сериала, созданного одним из самых давних резидентов ТНТ — Семеном Слепаковым. Встречаем «Домашний арест» в телевизоре!

Как рассказал директор ТНТ Роман Петренко, канал прославился благодаря комедийным сериалом, весьма популярным у жителей России, так что настало время еще больше порадовать преданных поклонников.

«Домашний арест» расскажет историю довольно типичного вымышленного городка на окраине России, в котором мэр, в исполнении Павла Деревянко, не стесняется пользоваться всеми благами человечества, до которых дотянется его хищная рука. Он берет взятки и ведет себя не очень красиво. Волею судьбы органы правопорядка ловят преступника и сажают под домашний арест, где он сполна ощутит на себе, каково это — жить в глубинке, не имея средств к существованию.

Проект по достоинству оценили эксперты, «Домашний арест» получил «Нику» в номинации «За творческие достижения в искусстве телевизионного кинематографа» и восемь наград от Ассоциации продюсеров кино и телевидения.