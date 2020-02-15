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О, «Кармелита»: как сложились судьбы звезд сериала

В этом году фильму исполнилось 15 лет.

О, «Кармелита»: как сложились судьбы звезд сериала
Кадр из сериала «Кармелита» (2005г)

В 2005 году этот проект канала «Россия» стал открытием. История про Ромео и Джульетту в цыганском водовороте страстей загипнотизировала аудиторию.

Красочные костюмы, ядерные эмоции, бесконечная интрига и запретная любовь — что может быть интереснее? Первый сезон, а это вообще-то 170 серий, прошел на ура.

Главная героиня Кармелита стала ближе и роднее нашему зрителю, чем рабыня Изаура или «просто Мария». В юбилейный для проекта год «Телепрограмма» вспоминает ведущих актеров и рассказывает, что с ними стало.

Денис Матросов (Антон Астахов): старт блестящей карьере

Актер Денис Матросов. Фото
Актер Денис Матросов. Кадр из сериала «Кармелита» (2005г). Денис Матросов (сейчас). Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Матросов сыграл приемного сына настоящего отца Кармелиты (перечитайте еще раз, если не удалось понять сразу). Несмотря на популярность сериала, теперь Денис почему-то стесняется «Кармелиты» и яростно вычеркивает любое упоминание этого проекта из всех интервью.

Хотя именно цыганская эпопея дала старт блистательной карьере Матросова: он сыграл почти во всех известных слезливых отечественных мелодрамах («Две судьбы», «Дом с лилиями» и т. д.).

Вместе с женой Ольгой актер воспитывает двоих сыновей — Ивана (от брака со звездой «Склифосовского» Марией Куликовой) и Федора. От первого брака с Людмилой Татаровой у Матросова двое сыновей-близнецов — Юра и Вова, но они с отцом, увы, не общаются.

Николай Лекарев (Баро): 6 детей, 11 внуков

Актер Николай Лекарев. Фото
Актер Николай Лекарев. Кадр из сериала «Кармелита» (2005г). Николай Лекарев. Фото: Инстаграм

Колоритный и авторитетный барон — обязательный элемент любого цыганского сериала. В «Кармелите» его сыграл Николай Лекарев, тоже актер театра «Ромэн».

Он так живописно представил публике персонажа, что Баро прилипло к артисту как второе имя. Помимо актерского таланта, Николай обладает уникальным тембром и исполняет любые композиции, от классики романса до оперных арий. Он же ставит спектакли в театре «Ромэн» и руководит ансамблем «Подкова счастья».

В 2001 году Лекарев стал заслуженным артистом России. «Баро» воспитал троих сыновей, трех дочерей и нянчит, когда успевает, 11 внуков.

Александр Суворов (Миро): карьера в небеса не взлетела

Актер Александр Суворов. Фото
Актер Александр Суворов.Кадр из сериала «Кармелита» (2005г). Александр Суворов (в роли Дон-Жуана). Фото: сайт teatrps.ru

Пылкого и безответно влюбленного в Кармелиту мачо Миро сыграл Александр Суворов из Сарова (Нижегородская область). Его карьера, однако, не взлетела в небеса после «Кармелиты».

В сериалах «Глухарь», «Москва. Три вокзала», «Молодожены» у актера были второстепенные роли. Последний сериал с участием Суворова — «Василиса» — вышел и вовсе четыре года назад.

Актер недолго был женат на актрисе Марине Князевой, после чего сочетался браком с журналисткой Екатериной, которая родила ему сына.

Алексей Ильин (Максим): сериальная слава

Актер Алексей Ильин. Фото
Актер Алексей Ильин. Кадр из сериала «Кармелита» (2005г). Алексей Ильин. Фото: Инстаграм

Тот самый русский паренек Максим Орлов, в которого влюбилась Кармелита, — работа Алексея Ильина, блеснувшего перед цыганской сагой в сериале «Мелочи жизни».

Через год после окончания съемок Алексей снялся в военном боевике «Под ливнем пуль». Потом было еще несколько военных и детективных проектов, но большой звездой актер так и не стал.

Последняя работа — сериал «Учителя», который показывали на интернет-платформе PREMIER. Ильин женат на коллеге, питерской актрисе Александре Мареевой, у них растет сын Федор.

Юлия Зимина (Кармелита): минимум главных ролей

Актриса Юлия Зимина. Фото
Актриса Юлия Зимина. Кадр из сериала «Кармелита» (2005г). Юлия Зимина (сейчас). Фото: ЭГ/Кудрявов Борис (2019г)

Режиссер Рауф Кубаев утвердил на главную роль выпускницу актерского факультета Саратовской консерватории Юлию Зимину, отсмотрев перед этим более 200 претенденток.

Девушке было 23 года, и многие до сих пор возмущаются: почему вдруг русская сыграла цыганку? А потому, что режиссер так решил. И не прогадал — актриса идеально вошла в образ, передала горячий норов цыганки, прыгала через костер, пела, скакала на лошади.

Образ Кармелиты стал пиком в карьере актрисы: после были второстепенные сериалы и минимум главных ролей.

Юлия поучаствовала в проектах «Танцы со звездами» и «Ледниковый период-4», а с 2010 года ведет программу «Доброе утро» на Первом. Вместе с серфером Андреем Карром воспитывает четырехлетнюю дочь Симону.

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Александр СуворовАлексей ИльинДенис МатросовНиколай Лекаревсериал «Кармелита»судьба актеровЮлия Зимина
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О, «Кармелита»: как сложились судьбы звезд сериала
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