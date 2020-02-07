Сериалы

Ходят слухи: сериал «Друзья» возродится для одного часового эпизода

Актеры получат баснословные гонорары и вновь соберутся на одном диване.

Ходят слухи: сериал «Друзья» возродится для одного часового эпизода
Кадр из сериала «Друзья»

Похоже, что поклонники культового сериала «Друзья» все же получат хоть и очень небольшое, но все же продолжение истории навсегда полюбившихся персонажей. На канале HBO Max готовится к выходу новый, часовой эпизод ситкома. Как сообщает издание Deadline, практически все актеры уже дали свое согласие и шансы на внезапную отмену проекта просто ничтожно малы.

Соберутся все любимые нами с детства актеры: Мэттью Перри, Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Кортни Кокс, Лиза Кудроу и неподражаемая Дженнифер Энистон. Отдельного внимания заслуживают гонорары звезд, по информации СМИ, каждый из них получит от трех до четырех миллионов долларов, огромные цифры за съемки в часовом эпизоде.

актриса Дженнифер Энистон. Фото
актриса Дженнифер Энистон. Фото: Globallookpress

Однако не стоит надеяться на полноценное продолжение проекта, все это делается для того, чтобы привлечь внимание к HBO Max, ведь именно на этой платформе доступны к просмотру все сезоны сериала «Друзья», впрочем, как и другие интересные проекты.

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Тэги:

"Друзья"HBOДженнифер ЭнистонНовости googleНовости киноновости сериалов
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Ходят слухи: сериал «Друзья» возродится для одного часового эпизода
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