Первый канал покажет премьеру нового сериала в соцсети ВКонтакте

Первый канал решил провести уникальную акцию для своих зрителей и прежде всего, для активных пользователей интернета. Все дело в том, что 7 февраля в 18:00 по московскому времени, в официальной группе канала ВКонтакте пройдет предпремьерный показ первой серии нового многосерийного проекта под названием «Триггер». В нужное время увидеть серию можно будет вот по этой ссылке.

Для всех, кто не успеет насладиться новым сериалом в соцсетях, премьера пройдет аж на три дня позже, лишь 10 февраля. Отдельно стоит поблагодарить администрацию Первого канала за то, что серия будет доступна ВКонтакте ближайшие три дня, так что можно будет не спеша познакомиться с новым проектом в любое удобное для вас время. И кстати, даже если вы не зарегистрированы в этой соцсети (и такое в наше время бывает!), вы все равно сможете посмотреть премьеру «Триггера», просто перейдите по вышеуказанной ссылке.

Сериал расскажет о психологе Артеме Стрелецком, который в своей работе использует не совсем одобренные Минздравом методы, а именно, шоковую психотерапию. У нашего героя же нет времени на долгую работу, поэтому он предпочитает решать проблемы максимально болезненно, но и эффективно, для своих пациентов.