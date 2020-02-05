Disney объявил дату релиза второго сезона «Мандалорца»

Компания Disney наконец-то определилась с датой релиза своих самых кассовых проектов, в их числе оказался и «Мандалорец». Хотя фанаты сериала по вселенной «Звездных войн» и переживали, что второй сезоне придется ждать аж до 2021 года, реальность оказалась куда приятнее ожиданий. Боб Айгер, глава компании Disney, заявил, что продолжение выйдет совсем скоро, осенью этого года. Более точная дата будет объявлена немного позднее.

Ожидается, что «Мандалорец» не остановится на втором сезоне, планируются съемки как минимум еще двух, сообщает theverge.

Во время обсуждения квартального отчета компании также были названы даты релиза не менее популярных проектов Marvel. Так стало известно, что «Сокола и Зимнего Солдата» можно будет посмотреть уже в конце лета, а «ВандаВижен» появится на Disney+ в декабре. К сожалению, все еще нет точных дат для сериала «Локи» и еще двух проектов по «Звездным войнам», про джедая Оби-Вана Кеноби и Кассиана Андора.