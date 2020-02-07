480 минут на ринге, усы поддержки и влюбленный Олег: как снимали третий сезон «Фитнеса»

Поклонники сериала «Фитнес» считают деньки – 10 февраля на телеканале «Супер» стартует третий сезон. А это значит, что совсем скоро на экранах появятся рыцари бодибаров, повелители TRX и королевы растяжки.

Софья Зайка, Роман Курцын, Борис Дергачев, Татьяна Храмова, Светлана Камынина будут бороться с лишними килограммами, а еще устраивать свою личную жизнь, влипать в странные истории и медитировать «ню». О том, какой будет третий сезон и чего ждать зрителям, актеры рассказали в эксклюзивном интервью порталу Teleprogramma.pro.

Дерись или умри

В привычном «Суперфите» очень неспокойно. Новая хозяйка Бэлла Ринатовна не дает спуску подчиненным, а особо ретивых готова воспитывать… на боксерском ринге. Наверно, навалять начальнику мечтает каждый, и главная героиня Ася Королева не стала исключением.

Сохраним интригу и не будем называть победителя поединка. Но знайте, это был нокаут с одного удара.

Сейчас Светлана признается, что ей ближе медитация или растяжка, а вот бить людей по лицу – не очень весело.

«Одно дело с тренером работать, а другое — бить девушку. А мне оператор говорит: Света — это лажа, ты промахиваешься, ударь ее хоть раз. А потом полдня извиняешься», — рассказывает актриса.

На синяки и ссадины никто из съемочной группы не обижался. На ринге оказывались почти все: кто-то учился драться, а кто-то «танцевал». Роль тренера доверили Илье Глинникову.

«Это была моя мечта, давно хотел сыграть подобную роль, но не случалось момента, — делится своими эмоциями Глинников. — Признаюсь, трудиться в «Фитнесе» — одно удовольствие. Я в детстве занимался ушу и кикбоксингом и бокс отозвался в душе. Тренировались не на шутку, девчонки особенно молодцы, Соня не пропустила ни одного занятия, без жалоб, страданий».

Кстати, актер уже встречался на площадке со Светланой Камыниной, и они давно нашли подход друг к другу. Коллеги шутят, что порой создавалось впечатление, будто они снова играют маму и сына, как в «Интернах».

Кому бокс, а кому и танцы

Борис Дергачев тоже не сторонник силового вида спорта, про себя говорит, что выступает в «суперкрасивом» весе.

«Я больше занимался танцами, нежели боксом. А в сериале Ася метелила Борю со страшной силой. Бывало так — наткнешься на кулак и забыл текст», — рассказывает Борис Дергачев.

А вот Софья Зайка от ринга, груши и перчаток осталась в восторге.

«Влюбилась в этот спорт. Если бы раньше знала, что бокс помогает так здорово худеть, то все было бы проще. Это отличная нагрузка везде и сразу», — рассказывает девушка.

Возможно, теперь все проблемы с весом у главной героини решатся. Софья делится личными рекордами: после окончания второго сезона набрала 10 кг за месяц, а к старту третьего – сбросила 12 кг и держала вес несколько месяцев.

«Тренировки были регулярными, а еще питание правильное. Для меня, Романа Курцына (тренер Олег), и Тани Храмовой (старший тренер Полина) на съемочную площадку приносили специальную еду, где были рассчитаны калории», — вспоминает Софья.

Кстати, всего актеры провели на ринге 480 минут. Из них на долю главной героини пришлось 114 минут. А самая продолжительная смена затянулась на 14 часов. Не обошлось и без массовых драк с участием всех членов команды «СуперФит», но это лучше один раз увидеть, чем сто услышать.

Трансформация «сказочного долбанавта» и усы поддержки

Конечно же, речь идет о тренере Олеге, которого играет актер Роман Курцын. За два сезона он успел снискать славу самого знатного «раздолбая» в команде «СуперФит», но в новом сезоне сценаристы подарили герою шанс доказать обратное. На эти перемены накаченного парня сподвигнет любовь…

«Он понял наконец, кто его единственная и только она ему нужна. В первой же серии Олег сделает предложение своей возлюбленной и весь сезон будет посвящен переменам, он становится настоящим мужчиной. Самым сложным было объединить все шесть проектов, которые у меня проходили параллельно. Но Олег-красавчик!» — рассказывает Роман Курцын.

В жизни тренера по йоге Володи (Дмитрия Чеботарева) женщин станет больше, а вместе с ними появятся новые проблемы. Не просто и у Рафаэля (Евгений Михеев), но трудности тренера по танцам связаны далеко не с прекрасным полом, а с дембельскими усами, которые отрастил парень. Эти перемены отзовутся в сердцах всего клуба, и не только в мужских…

«К каждому сезону мне хотелось что-то поменять. Ко второму сезону пытался набрать форму, к третьему сезону решили, что Раф будет с усами, пытался отрастить их. Я пробовал все, но ничего не получилось», — шутит Михеев.

Печеньки в спортзале — грех!

А вот старший тренер Полина (Татьяна Храмова) приступила к съемкам через полтора месяца после рождения сына. На формах девушки это никак не отразилось.

Коллеги вспоминают, что у Полины был огромный живот, а со спины она до последнего могла похвастаться точеной фигурой. Весь второй сезон на площадке ее подменяла дублер: Татьяну снимали сзади, а если кадр требовал показать главного тренера полностью, то выводили дублера.

«Было не так много сцен, и девушка-дублер, бедняга, сидела скучала, ела печеньки. В итоге к концу съемок я в некоторых местах была стройнее ее даже с огромным животом», — шутит Татьяна.

Главная интрига – четвертому сезону быть. Актеры приступят к съемкам буквально в первый месяц весны. А вот какой новый вид спорта появится в «СуперФите» — это держат в строжайшем секрете, но если бы была возможность выбирать, то здесь мнение команды почти едино.