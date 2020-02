Герои фильма «Оно» появятся в сериале Netflix

Проект I Am Not Okay With This расскажет историю подростка с суперсилами.

Соскучились по героям фильма «Оно»? Компания Netflix решила вновь собрать хотя бы некоторых из актеров культового фильма ужасов в новом проекте. София Лиллис (исполнительница роли Беверли Марш) и Уайатт Олефф (он сыграл Стэна Уриса) снялись в новом сериале под названием I Am Not Okay With This, официальный русский перевод фразы ждем от локализаторов, но предварительное название проекта — «Меня это не устраивает».

Экранизация графического романа писателя Чарльза Форсмана расскажет о простой девушке переходного возраста, у которой внезапно обнаруживаются очень необычные сверхспособности. Все это происходит на фоне типичных подростковых проблем — проблемы с родителями, первая влюбленность и дальнейший жизненный путь.

Продюсерами проекта стали Бадди Энрайт, Рэнд Гейджер, Дэн Коэн и Шон Леви, а уж они точно ерунду не сделают, ведь из под их пера вышел сериал «Очень странные дела».

Релиз I Am Not Okay With This стоит ждать в конце февраля.