«Очень «счастливый» момент»: Козловский поздравил Нинидзе с завершением съемок

На странице в Instagram у актрисы Нино Нинидзе появилось трогательное видео, как режиссер Данила Козловский дарит ей букет цветов и заключает в объятия. Вокруг звезд собралась съемочная группа, которая аплодирует процессу. Этот торжественный момент посвящен тому, что 28-летняя артистка закончила съемки в сериале «Карамора». Работать пришлось в Тбилиси.

«Вот причина всех моих внешних и внутренних преображений. Именно в своем городе я закончила нелегкий и безумно интересный проект», — написала Нино под видео, отметив, что это был «очень счастливый момент».

Интересно, что оба актера во время поздравления заспорили: грустное ли это событие или счастливое. Возможно, с Нинидзе на съемочной площадке произошел некий казус, о котором пока не известно. В комментариях под роликом девушку также поздравил ее возлюбленный — Максим Виторган.

Напомним, в проекте «Карамора» Козловский — и продюсер, и режиссер, и исполнитель главной роли. Это будет история о России начала XX века. На первом плане будут показаны революционеры и анархисты, которые узнали, что дом Романовых защищает древний клан вампиров. В борьбе с кровососами главный герой потерял свою возлюбленную и теперь собирается жестоко мстить, а время на дворе и так неспокойно…

Ожидается, что зрители увидят сериал уже в текущем году. На чьей стороне будет героиня Нинидзе — вампиров или бунтарей — пока не известно.