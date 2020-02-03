Сериалы

Netflix снимет сериал по компьютерной игре Resident Evil

Актерский состав держится в строжайшем секрете.

Netflix снимет сериал по компьютерной игре Resident Evil
Косплей на тему игры Resident Evil 2. Фото: globallookpress

Экранизации компьютерных игр редко когда могут порадовать своих фанатов. То же самое произошло и с проектом «Обитель зла», который режиссер Пол Андерсон попытался воссоздать из культовой игры Resident Evil.

Хотя первые фильмы нравились многим зрителям, последние потеряли всякую связь с первоисточником и не радовали не только поклонников игр, но и простых зрителей. К счастью, у студии Netflix подобные проекты получаются куда лучше.

Как недавно стало известно, компания в начале лета начнет работу над сериалом Resident Evil. В новом проекте расскажут о деятельности корпорации Umbrella и последствиях вспышки Т-вируса — примерно то, что мы уже видели в первых двух фильмах Андерсона.

Как сообщают источники издания Redanian Intelligence, съемки будут проходить по большей части в Южной Африке, а вот актеры скрываются невероятно тщательно, также неизвестны и шоуранеры нового сериала. Всего планируется выпустить восемь серий, а о продолжении можно будет говорить после обзора реакции зрителей.

 

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«Обитель зла»Netflixновости сериалов
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Netflix снимет сериал по компьютерной игре Resident Evil
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