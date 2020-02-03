Смех, слезы и любовь: канал «Dомашний» запустит «Фабрику мелодрам»

В феврале телеканал «Dомашний» приготовил для своих зрительниц большой сюрприз: любительниц романтических историй со счастливым финалом ждет «Фабрика мелодрам»! За полмесяца состоятся сразу несколько премьер 4-серийных фильмов с оригинальными сюжетами о любви. Каждый будний день в 19 часов будут выходить новые вдохновляющие истории про нежных, но сильных героинь.

17 февраля — «Чужая жизнь». В ролях: Ксения Князева, Артем Карасев и Александр Пашков. Главная героиня – бизнесвумен, которая становится виновницей ДТП. Чтобы загладить свою вину, она под чужим именем знакомится с водителем пострадавшей машины, не подозревая, что эта встреча перевернет всю ее жизнь…

18 февраля — «Следы в прошлое». Виктория Агалакова сыграла девушку-архитектора, которая пытается обелить имя пропавшего без вести отца и спасти свою любовь.

19 февраля — «День солнца». В ролях Евгения Лоза и Александр Пашков. Владелица художественной галереи спустя 20 лет встречает свою первую любовь – мужчину, который стал знаменитым художником. Когда-то он уехал за рубеж, не простившись. Сейчас героиня пытается понять мотивы этого поступка.

20 февраля – «Стеклянная комната». Елизавета Майская играет учительницу, которую пугает рыжий котенок, подброшенный ей на крыльцо. Оказывается, у женщины есть страшная тайна, а пушистый малыш — это намек на то, что кто-то ее знает.

21 февраля — «Полюби меня такой». Ольга Лукьяненко играет капризную дочку миллионера, которая перевоспитывается, ведя хозяйство в глухой деревне.

24 и 25 февраля — «Подкидыш» и «Наседка». Это истории осиротевших детей, которых спасают взрослые люди.

26 февраля — «Неслучайные встречи», рассказ о судьбе одной художницы.

27 февраля — «Часы с кукушкой», остросюжетная мелодрама.

28 февраля — «Слепой поворот». В ролях Евгения Ахременко, Алексей Матошин и Денис Матросов. Женщина-каскадер после смерти мужа пытается продолжить их семейное дело. Но внешне сильная и самоуверенная на деле она очень нуждается в крепком мужском плече. Подставить его готовы сразу двое: друг погибшего мужа и новый клиент. Кого же из них выберет спортивная красавица? А главное, сумеет ли она разгадать тайну гибели супруга?