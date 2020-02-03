Сериалы о супергероях: в Сети появился тизер новых проектов студии Marvel

Компания Marvel Studios хоть и закрыла множество сериалов про своих супергероев, но все же не забрасывает в долгий ящик перспективные проекты. Зрителям показали 30-секундный тизер с некоторыми моментами из новых сериальных проектов студии Disney+. Встречаем: «ВандаВижен», «Сокол и Зимний Солдат», а на десерт — «Локи».

Как сообщает издание Deadline, шоу про Сокола и Зимнего Солдата будет готово к показу для зрителей в августе этого года. Его сюжет будет строиться на основе эпилога фильма «Мстители: Финал», когда постаревший Капитан Америка отдал свой щит персонажу по имени Сокол и снял с себя звание защитника Земли. «ВандаВижен» обещает стать необычным сериалом, по крайней мере поначалу он будет напоминать типичные американские ситкомы из 80-х, вот только в главных ролях будут супергерои. Про «Локи» известно меньше всего, но, судя по кадрам из тизера, персонажа удерживают в какой-то тюрьме, которую он с улыбкой обещает сжечь дотла. Проект должен выйти не раньше весны 2021 года.