«Мстиславский — сложная личность»: Игорь Савочкин о съемках сериала «Русский пленник»

Прямо сейчас в Главкино проходят съемки нового историко-приключенческого сериала «Русский пленник», инициатором выступает Первый канал. По сюжету, европейские политики конца XVI века, испугавшись стремительного развития доселе не самого мощного государства, каковым многие века была Русь, всерьез задумались над путями ее ослабления. Один из способов показался им наиболее эффективным — война с Турцией.

Сюжет сериала покажет время, когда борьба за русский престол достигла пика: царь Федор, не оставивший наследников, вот-вот уйдет в иной мир, а для России, стоящей на пороге войны с Турцией, безвластие подобно смерти.

Елена Денисевич, продюсер сериала, рассказала подробности о съемках и сюжете для портала Teleprogramma.pro. По словам женщины, Годунов, как и второй главный герой — молодой казак Алеха Кречет, прежде всего — русский человек. Понятие «родная земля» для этих двух совершенно разных по всем параметрам людей — это нечто святое, не нуждающееся в лозунгах, не требующее пояснений и толкований. Их любовь к родине искренняя и беззаветная.