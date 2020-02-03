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«Мстиславский — сложная личность»: Игорь Савочкин о съемках сериала «Русский пленник»

Новый масштабный проект Первого канала кинематографично воссоздаст период Турецкой войны.

«Мстиславский — сложная личность»: Игорь Савочкин о съемках сериала «Русский пленник»
Кадр из фильма «Русский пленник». Фото: «Марс Медиа»

Прямо сейчас в Главкино проходят съемки нового историко-приключенческого сериала «Русский пленник», инициатором выступает Первый канал. По сюжету, европейские политики конца XVI века, испугавшись стремительного развития доселе не самого мощного государства, каковым многие века была Русь, всерьез задумались над путями ее ослабления. Один из способов показался им наиболее эффективным — война с Турцией.

Кадр из фильма «Русский пленник». Фото
Кадр из фильма «Русский пленник». Фото: «Марс Медиа»

Сюжет сериала покажет время, когда борьба за русский престол достигла пика: царь Федор, не оставивший наследников, вот-вот уйдет в иной мир, а для России, стоящей на пороге войны с Турцией, безвластие подобно смерти.

Елена Денисевич, продюсер сериала, рассказала подробности о съемках и сюжете для портала Teleprogramma.pro. По словам женщины, Годунов, как и второй главный герой — молодой казак Алеха Кречет, прежде всего — русский человек. Понятие «родная земля» для этих двух совершенно разных по всем параметрам людей — это нечто святое, не нуждающееся в лозунгах, не требующее пояснений и толкований. Их любовь к родине искренняя и беззаветная.

Кадр из фильма «Русский пленник». Фото
Кадр из фильма «Русский пленник». Фото: «Марс Медиа»

«Мстиславский — знаковая фигура. Он меня удивил тем, что в «смутное время» принимал участие в сражениях с поляками и с турками. Он искренне считал, что боевые заслуги и знатное происхождение давали ему право и возможность взойти на русский престол. Тем не менее, отважный и решительный в сражениях, в мирной жизни он был не так напорист и прямолинеен. Мстиславский — сложная личность, и именно это делает мою роль интересной» — поделился с Teleprogramma.pro актер Игорь Савочкин.

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«Мстиславский — сложная личность»: Игорь Савочкин о съемках сериала «Русский пленник»
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