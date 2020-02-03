По-семейному: Александр Робак и Ольга Медынич сыграли бывших в новом сериале «Война семей»

Сюжет нового комедийного сериала на ТНТ прост и при этом увлекателен даже на уровне пересказа. Миша и Дима дружат с самого детства: детский сад, школа, армия — все эти жизненные этапы они прошли вместе. Более того, даже бизнес у них тоже общий — мебельный магазин M&D, где оба занимают руководящую должность. Чтобы проще было дружить семьями, Миша и Дима купили большой участок земли за городом и построили два одинаковых особняка. И никаких заборов! Дети решили продолжить дело своих отцов, но пошли еще дальше: сын Миши и дочь Димы объявили о свадьбе и совсем скоро сделают лучших друзей близкими родственниками. Но внезапно открывшиеся семейные тайны в один момент превращают двух мужчин в злейших врагов.

«Война семей» — это первый сериал ТНТ, рассказывающий об отношениях семей. С одной стороны, простоватый рубаха-парень Миша (Александр Робак) с женой Таней (Светлана Колпакова), дочерью Леной (Арина Постникова) и сыном Вадимом (Арам Вардеванян), а с другой — более скромный и утонченный Дима (Егор Бероев) с дочерью Ариной (Пелагея Невзорова) и бывшей женой Дашей (Ольга Медынич). Несмотря на то, что Даша и Дима разошлись, бывшая часто появляется в их доме вместе со своим новым ухажером Ираклием (Джемал Тетруашвили).

Новый сериал станет первым проектом ТНТ, созданным в сотрудничестве с продюсерами телеканала «Супер!». В частности, в качестве одного из них выступил Клим Шипенко — режиссер картины «Холоп».