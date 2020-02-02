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В «Симпсонах» предсказывали появление коронавируса

Создатели мультсериала еще в 1993 году предупреждали о заболевании.

В «Симпсонах» предсказывали появление коронавируса
Симпсоны. Фото: 20th Century Fox Television

Как уже много раз замечали поклонники мультсериалов, создатели легендарных «Симпсонов» часто предсказывают мировые события, например избрание Дональда Трампа президентом США было показано в мультфильме за много лет до того, как это случилось в реальном мире. Недавно фанаты выяснили, что и появление коронавируса, который в данный момент свирепствует в Китае, было предопределено заранее.

В четвертом сезоне мультипликационной эпопеи есть двадцать первая серия под названием «Мардж в цепях», и ее сюжет весьма сильно напоминает события, происходящие прямо сейчас. Главные герои решают заказать соковыжималки из Японии, но во время упаковки один из работников почты случайно чихает в коробку, в итоге болезнь распространяется по всему городу Спрингфилд. Разумеется, есть и отличия, ведь в мультфильме вирус пришел не из Китая, а из Осаки, что в Японии.

Напомним, по официальным данным в данный момент подтверждено более 14 тысяч зараженных коронавирусом, из них двое из России.

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В «Симпсонах» предсказывали появление коронавируса
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