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Звукорежиссер «Мандалорца» рассказал о создании голоса малыша Йоды

Дэвид Экорд поделился секретом о процессе создания звуков для милого существа.

Звукорежиссер «Мандалорца» рассказал о создании голоса малыша Йоды
Кадр из сериала "Мандалорец". Фото: Lucasfilm

Пока последний фильм по вселенной Звездных Войн продолжает собирать недовольство фанатов и критику в свой адрес, сериал «Мандалорец» становится все более популярен. Издание The Hollywood Reporter поговорило со звукорежиссером проекта Дэвидом Экордом, который рассказал много интересного о том, как он создавал звуки для главного персонажа — малыша Йоды.

Как рассказывает Экорд, основой для Йоды стали звуки животных, которые он записывал в процессе спасения их от пожаров неподалеку от Сан-Диего. Хотя большинство из них в сериал не попали, так как были совсем уж грубыми, но некоторые показались Дэвиду вполне подходящими. Он даже раскрыл секрет, какие представители природы подарили свои голоса Йоде, это оказались большеухая лисица и кинкажу, хищник, похожий на енота. Продюсер и сценарист проекта Джон Фавро заметил, что только животных мало, так что малышу добавили немного детского голоса.

Так что голос малыша Йоды — это смесь из животных, детей, и все это приправлено небольшим количеством спецэффектов.

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«Звёздные Войны»«Мандалорец»новости сериалов
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Звукорежиссер «Мандалорца» рассказал о создании голоса малыша Йоды
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