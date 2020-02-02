Звукорежиссер «Мандалорца» рассказал о создании голоса малыша Йоды

Пока последний фильм по вселенной Звездных Войн продолжает собирать недовольство фанатов и критику в свой адрес, сериал «Мандалорец» становится все более популярен. Издание The Hollywood Reporter поговорило со звукорежиссером проекта Дэвидом Экордом, который рассказал много интересного о том, как он создавал звуки для главного персонажа — малыша Йоды.

Как рассказывает Экорд, основой для Йоды стали звуки животных, которые он записывал в процессе спасения их от пожаров неподалеку от Сан-Диего. Хотя большинство из них в сериал не попали, так как были совсем уж грубыми, но некоторые показались Дэвиду вполне подходящими. Он даже раскрыл секрет, какие представители природы подарили свои голоса Йоде, это оказались большеухая лисица и кинкажу, хищник, похожий на енота. Продюсер и сценарист проекта Джон Фавро заметил, что только животных мало, так что малышу добавили немного детского голоса.

Так что голос малыша Йоды — это смесь из животных, детей, и все это приправлено небольшим количеством спецэффектов.