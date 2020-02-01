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Оуэн Уилсон снимется в новом сериале от Marvel

Актер пополнил каст проекта о боге обмана «Локи» .

Оуэн Уилсон снимется в новом сериале от Marvel
Оуэн Уилсон. Фото: globallookpress

Судя по последним данным издания Variety, актер преимущественно комедийных ролей, Оуэн Уилсон, попал в настоящий сериал про супергероев. В новом сериале «Локи», от студии Marvel, появится и наш блондинистый любимчик. Стоит отметить, что официальные представители компании пока не подтвердили, что им удалось заполучить в свое распоряжение Уилсона. Новый проект должен выйти в сервисе Disney+, но точной даты релиза пока нет.

Роль Оуэна тоже пока остается загадкой, непонятно, кого он будет играть. Однако доподлинно известно, что главную роль бога обмана Локи, исполнит Том Хиддлстон, также в сериале появится София Ди Мартино. Сюжет пока покрыт завесой тайны, но скорее всего он будет тесно связан с сюжетом последних «Мстителей» и расскажет о том, куда же подевался главный герой после получения одного из камней бесконечности.

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«Локи»новости сериаловОуэн Уилсон
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Оуэн Уилсон снимется в новом сериале от Marvel
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