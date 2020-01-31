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«Главное быть добрым»: Марина Зудина рассказала о своем отношении к содержанкам

Звезда провокационного сериала «Содержанки» поделилась, что думает о своей героине.

«Главное быть добрым»: Марина Зудина рассказала о своем отношении к содержанкам
Актриса Мария Зудина. Фото: ЭГ/Кудрявов Борис

Скандальный сериал «Содержанки», снятый Константином Богомоловым, собрал множество противоречивых отзывов от зрителей и кинокритиков. Во втором сезоне режиссером выступила Дарья Жук. А вот в главных героях – те же лица. Актриса Мария Зудина играет роль Людмилы Долгачевой – богатой женщины, которая сама может содержать мужчину. По словам Зудиной, жизнь, показанная в сериале, очень далека от ее собственной, зато интересна зрителям. И противоречивая реакция на такой откровенный сериал вполне обоснована.

Актриса рассказала, что во время летнего отдыха в Австрии с дочкой Машей она попала в компанию знакомых своего друга. Бизнесмены и политики с удовольствием обсуждали происходящее в «Содержанках» и восклицали, что некоторые сцены как будто описывают их реальную жизнь.

«Значит, так и в реальности бывает. Кстати, что касается названия, то оно больше для эффекта, жизнь гораздо сложнее. Мне кажется, что здесь содержанок как таковых и нет, а есть женщины, которые, безусловно, устроили свою судьбу, но и сами в чем-то состоялись. А вообще, какая разница, содержанка женщина или нет, главное — быть хорошим и добрым человеком», — цитирует слова Марины Зудиной издание «7 дней».

В проекте также снялись Дарья Мороз, Любовь Аксенова, Игорь Верник, Юрий Чурсин, Виктор Вержбицкий и другие. Премьера сериала «Содержанки» состоялась 30 января на видеосервисе Start.

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Тэги:

Виктор ВержбицкийДарья МорозИгорь ВерникЛюбовь АксеноваМарина ЗудинаНовости googleсериал «Содержанки»
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«Главное быть добрым»: Марина Зудина рассказала о своем отношении к содержанкам
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