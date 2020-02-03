Премьера сериала «Поздний срок»: кто стал «любовником» Толкалиной, пока муж лежал в коме

Остросюжетная лента так понравилась продюсерам, что почти за год до премьеры они решили снимать второй сезон.

В полку отечественных мелодрам прибыло: с 3 февраля 2019 года Первый канал начал показ нового российского сериала «Поздний срок», снятого режиссерским дуэтом Игоря Мужжухина и Дмитрия Магонова.

«Поздний срок» — восьмисерийный фильм с острым сюжетом и элементами детектива. Его главная героиня, которую сыграла Любовь Толкалина, — личность неоднозначная, многое пережившая и успевшая наделать немало ошибок. К счастью, пусть поздно, но она все же нашла себя, и именно в этом заключается смысл названия сериала.

Первый канал будет показывать по две серии сериала «Поздний срок» с 3 по 6 февраля, после вечерней программы «Время». О сюжете, актерах и ролях читайте в материале портала Teleprogramma.pro.

Любовь и расследования

Молодая журналистка Лера Смирнова приехала в Москву и смогла покорить этот город. Она построила карьеру и открыла собственное информагентство. В личной жизни у нее тоже, на первый взгляд, сложилось все удачно, но обстоятельства поставили героиню в очень непростую ситуацию.

Ее мужа Юру пытались убить. К счастью, мужчина остался жив, но пять лет пролежал в коме. Лера, отчаявшись, завела любовника и случайно забеременела от него. Оказавшись в столь неудобном положении, она сомневается: оставлять ребенка или нет.

Сомнения подкрепляют итоги журналистского расследования покушения на Юрия. Решение Леры может повлиять не только на ее судьбу, но и на судьбы людей, которых она любит.

Гребенщиков, но не тот

Исполнительница главной роли Любовь Толкалина, как известно, — бывшая супруга Егора Кончаловского. Еще в 2017 году многие СМИ писали о ее романе с другим известным человеком — музыкантом Борисом Гребенщиковым.

Сама актриса слухов не подтверждала, но минувшим летом некий друг Бориса Борисовича рассказал журналистам, что легенда российского рока действительно состоит в отношениях с Толкалиной.

Одним из партнеров Любови на съемках сериала «Поздний срок» тоже стал Гребенщиков. Но не Борис, а 47-летний актер Кирилл Гребенщиков, знакомый зрителям по фильмам «Когда на юг улетят журавли», «Тест на беременность», «Ученица Мессинга» и многим другим. Здесь он исполнил роль Олега Ильина.

В роли Юрия Смирнова, лежащего в коме мужа, зрители увидят Александра Лазарева-младшего («Дипломат»). Юрий Батурин («Профессионал», «Союз спасения») сыграл роль Дмитрия Авдеева, Олег Алмазов («Обратная сторона Луны», «Обнимая небо») — Тополева, Владимир Стеклов («Годунов», «Олигарх») — Брагина.

Другие роли в картине исполнили Ксения Энтелис, Полина Кузьминская, Сергей Барковский, Дмитрий Гусев, Артем Мельничук.

Второй сезон уже снят!

Первый сезон сериала «Поздний срок» снимали в 2018 году, а в марте 2019-го стало известно о том, что летом начнутся съемки второго сезона. Об этом написал на своей странице в Instagram 27-летний Артем Мельничук, исполнитель роли Саши, помощника следователя. Он сообщил, что был автоматом утвержден для съемок на второй сезон, потому как снимался в первом.

«После нескольких смен меня несколько раз «допрописывали» в новые серии или расширяли линию персонажа на несколько сцен. Это всегда очень приятно. Значит, я точно на своем месте в проекте. Но вот ситуации, когда персонаж уходит в новый сезон, и автоматом у тебя еще три месяца съемок — еще не было. Хочу прожить это чувство, когда звонок от агента, и звучат слова: «Какая занятость у вас в июне-июле-августе? Снимают еще один сезон, у вас там будет где-то 25 смен». Вот так раз, и обычный день превратился в праздничный», — говорится в наполненном радостью посте.

Когда второй сезон выйдет на экраны — сразу после первого или через какое-то время — не сообщается. Но раз продюсеры еще до премьеры «Позднего срока» начали снимать второй сезон, значит, были уверены в том, что зрителю их творение понравится.

А вы будете смотреть сериал «Поздний срок» на Первом канале?