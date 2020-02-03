«В твоем взгляде должна быть только боль!»: репортаж со съемок исторического сериала «Русский пленник»

Первый канал снимает приключенческую мелодраму про «смутное время» и любовь к Родине.

В Главкино проходят съемки историко-приключенческого сериала «Русский пленник». В масштабных красочных декорациях разворачивается политическая драма, которую историки называют «великой смутой».

Европейские политики конца XVI века, испугавшись стремительного развития доселе не самого мощного государства, каковым многие века была Русь, всерьез задумались над путями ее ослабления. Один из способов показался им наиболее эффективным — война. Но с Турцией.

Султан Мехмед против царя Федора

Итак, что мы знаем о времени, в котором разворачиваются действия сериала.

Во главе Великой Порты — султан Мехмед, уставший от бесконечных войн, которые Османская империя ведет уже много лет. В России — сын Ивана Грозного царь Федор — слабый здоровьем, тяготящийся обрушившейся на него властью, мечтающий о мире и тишине в своих землях.

Ни один, ни другой правитель не хочет войны, но у каждого есть множество советников. Одни — за войну, другие — против. Но что стоит за этими советами? Интересы государства или все-таки личные мотивы?

Ближе всех к Федору Иоанновичу находится Борис Годунов — фигура крайне неоднозначная. До сих пор историки не сошлись в едином мнении, оценивая его роль в истории России.

Сериал про борьбу за престол и любовь к родине

Сюжет сериала развивается как раз в то время, когда борьба за русский престол достигла пика: царь Федор, не оставивший наследников, вот-вот уйдет в иной мир, а для России, стоящей на пороге войны с Турцией, безвластие подобно смерти. Претендентов много. Каждый из них, в той или иной степени, преследует свои интересы…

— В борьбе за престол, довольно неожиданно для современников, победил Борис Годунов, — рассказывает Teleprogramma.pro продюсер сериала Елена Денисевич. — Как ему это удалось? Наша версия заключается в том, что Годунов, поставивший во главу угла интересы государства, остался в стороне от интриг, в которых погрязли и запутались его соперники.

Наш Годунов, как и второй главный герой — молодой казак Алеха Кречет, прежде всего — русский человек. Понятие «родная земля» для этих двух совершенно разных по всем параметрам людей — это нечто сакраментальное, не нуждающееся ни в каких лозунгах, не требующее пояснений и толкований.

Их любовь к родине искренняя и беззаветная. И мы сняли историю о том, как два человека, встретившиеся единственный раз в финале повествования, пройдя испытания и получив жизненный опыт, побеждают в борьбе за мир в родных землях. Ни один, ни другой не ждут награды, но получают ее, достигая намеченных целей.

«Володя, смотри на пробитые пулями доспехи не восхищенно, а испуганно!»

Съемки сериала проходят в зимних условиях. На площадке все мерзнут.

Наш корреспондент находился в центре событий, когда создатели сериала снимали сцену испытания турецкой кольчуги на прочность. По сюжету, кольчугу привез султанский посол, как символ непобедимости Османской армии. Цель, которую преследует визирь Хасан, отправив посланника – запугать русского царя, доказать тщетность расчетов на победу в войне с Великой Портой. Но Борис Годунов не намерен сдаваться. Не пробили стрелы кольчугу, пробьют пищали…

Режиссер Иван Шурховецкий по рации дает указания исполнителю роли царя Федора:

— Володя, смотри на пробитые пулями доспехи не восхищенно, а испуганно! — кричит по рации исполнителю роли царя Федора режиссер Иван Шурховецкий. — Царя пугает не возможное поражение, его пугает сама возможность войны. Он, в принципе, против любых военных действий. Ему не нужна победа, если цена ее — смерть подданных… Руки, руки! Камера на руки царя… Володя, веди кончиками пальцев сначала по одной дыре, потом по другой… Поднимай глаза на Годунова! В твоем взгляде должна быть только боль. Да, да… так! Отлично!

Дубль, следующий, еще один… Сцена снимается уже не один час.

«Стрелки из алебард — немедленно на площадку!»

В паузе между дублями продрогший Федор Иоаннович восседает на троне в окружении остолбеневших от холода бояр. Покрытый современным пуховиком поверх царской шубы, он пьет стынущий кофе из бумажного стаканчика. Световой день в январе короткий, а кадров к сцене еще много.

Обед на площадке сегодня «текущий» — это значит, что участники съемок обедают небольшими группами, по очереди, уходя с площадки на 15 минут. Пока снимали крупные планы царя и Годунова, «групповку» отпустили перекусить.

Они не управились в отведенное им время. Второй режиссер в бешенстве – ее рация даже «фонит» от возмущения:

— Стрелки из алебард — немедленно на площадку! Вас все ждут!

От съемочного «каравана», на ходу снимая с себя тяжелое утепление и дожевывая по пути недоеденный обед, бегут царские охранники…

Восстановив «мастер-мизансцену», второй режиссер объявляет готовность к съемкам следующего кадра:

— Снимаем средний план на Мстиславского, через охранников царя.

В густой бороде, парике и боярском костюме не сразу узнается актер Игорь Савочкин. Кадры на него снимаются быстро: чувствуется, что актер и режиссер понимают друг друга с полуслова. Еще бы – позади работа над большим историческим проектом «Коловрат».

После окончания съемки сцены Игорь Савочкин рассказал о своем герое:

— Мстиславский – знаковая фигура. Он меня удивил тем, что в «смутное время» принимал участие в сражениях с поляками и с турками. Он искренне считал, что боевые заслуги и знатное происхождение давали ему право и возможность взойти на русский престол. Тем не менее, отважный и решительный в сражениях, в мирной жизни он был не так напорист и прямолинеен. Вельможа этот никогда и ни с кем не шел на отрытую конфронтацию. Не жаловал шумные общие сборища, предпочитая им беседы «с глазу на глаз». Благодаря своей дипломатичности, Мстиславский задержался «при дворе» в то время как многие его оппоненты вынуждены были покинуть политическую арену. Он прекрасно понимал, что жизнь при дворе – достаточно спорное удовольствие: всегда есть опасность стать жертвой яростной межклановой борьбы. Мстиславский – сложная личность, и именно это делает мою роль интересной, — поделился с Teleprogramma.pro актер Игорь Савочкин. Будет много любви, личных драм, побед и поражений

Создатели сериала с пока рабочим названием «Русский пленник» не претендуют на подлинность в подаче событий и на значимость своих оценок этих событий. Это – приключенческий сериал с вымышленным сюжетом.

Идея его принадлежит Сергею Юдакову, известному автору сценариев исторических фильмов и сериалов. Разработкой занимались не менее известные сценаристы Алексей Гравицкий и Сергей Волков, совместно с кинокомпанией «Марс Медиа Энтертейнмент».

— И, как и положено в жанровых проектах, в нашем сериале много приключений, сражений, поединков, коллизий, связанных с интригами отрицательных персонажей и победами положительных героев, — продолжает продюсер сериала Елена Денисевич. — Много любви, личных драм, частных побед и поражений наших героев и второстепенных персонажей. Основная сюжетная линия – вымышленная.

Основная часть сюжета развивается в «турецком блоке» нашего проекта. События «русского блока» — это только часть. Это, скорее, исторический фон основного действия фильма. Местом натурных съемок, связанных с Русью, мы выбрали декорацию Главкино, выстроенную для известного зрителям проекта «Годунов».

Сделали мы это неслучайно. И, уверяю вас, не «по бедности». Таковым было продюсерское решение. Проект «Годунов» полюбился зрителям. И заслуженно, с нашей точки зрения.

Коллеги вышли в эфир раньше нас и, следовательно, первыми сформировали определенное зрительское восприятие атмосферы того времени. Декорация в этом сыграла немаловажную роль. Мы решили не ломать это восприятие и разместить своих героев в знакомую зрителю внешнюю обстановку.

Да, наши герои не будут идентичными тем, что были в проекте коллег. И это понятно и объяснимо – ведь у нас совсем другая история, другие актеры, другой жанр, другие художественные задачи… Мне кажется, что телезрителя, который сегодня достаточно искушен и продвинут, не должна раздражать и путать разница в интерпретации известных исторических персонажей. Скорее, наоборот, — ему будет это любопытно.

Права я или нет, покажет время. Но, в любом случае, мы благодарны коллегам за предоставленную возможность проведения наших съемок в их декорации.

А мы ждем выхода сериала «Русский пленник» на Первом канале!