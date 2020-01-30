Участница «Битвы экстрасенсов» расшифровала записку Мессинга

Сериал «Ученица Мессинга», посвящённый судьбе наследницы империи гипноза, бьет рекорды рейтингов. Дарья Миронова, экстрасенс с большим опытом, астролог, участница «Битвы экстрасенсов», наткнулась в Cети на фото подлинной записки, когда-то написанной рукой артиста-менталиста Вольфа Мессинга своей ученице. Это послание пронесло сквозь годы свою тайну. А именно, сама Ольга Мигунова, (ученица Вольфа Григорьевича), никогда не могла до конца расшифровать то, что изображено на потертом от времени листочке бумаги. Но все это время с 1967 года, она носила этот клочок бумаги, свернутым в своем кошельке — как оберег и важный артефакт.

«То, что я вижу на лицевой стороне, это зашифрованные знаки элементов воздуха, это алхимические знаки, символы, которые показывают, что Ольге Мигуновой он открывает дороги, открывает пути, это знаки движения. То есть это движение ее карьерного пути, пути служения людям. Также это знаки, которые открывают ей дороги везде, где бы она ни находилась и что бы она ни делала. Он дает возможность при помощи этой записки, чтобы у нее не было препятствий в ее деятельности и карьере» — говорит Дарья Миронова

Также экстрасенс пояснила, что элементы воздуха содержат в себе предупреждение, это алхимические знаки, говорящие о том, что есть опасность передвижения, путешествия по воздуху. И как раз эта информация об опасности видна на обратной стороне записки. Мессингом написаны цифры 366 минус 293 и 79. То есть 79 лет это для Ольги Мигуновой такой опасный момент, опасный возраст. В особенности при передвижении самолетом по воздуху.