В продаже появился малыш Йода из «Мандалорца»

Поклонники хороших проектов по вселенной «Звездных Войн» и сериала «Мандалорец» наконец-то могут плясать от радости — в продажу поступила фигурка одного из главных персонажей, малыша Йоды. Как сообщает издание gamespot, зарубежные магазины начали принимать предварительные заказы на полноразмерную фигуру малыша Йоды. Персонаж воссоздан с максимальной четкостью, большие и бездонные глаза, потрепанный балахон и бесконечная милота. Высота игрушки в полный рост составляет 42 сантиметра, а вот цена кусается, придется выложить не менее 350 долларов за такое чудо. Кстати, в руке Йода сжимает небольшой рычаг с космического корабля Мандалорца, эта сцена даже есть в сериале. В официальную продажу малыш поступит в августе, а купить его можно будет вплоть до октября 2020 года. Разумеется, все это относится к США, будут ли продажи в России — пока неизвестно.

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