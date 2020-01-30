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Актер из «Друзей» рассказал о расизме в сериале

По мнению Дэвида Швиммера, многие шутки из популярного проекта неприемлемы в современном мире.

Актер из «Друзей» рассказал о расизме в сериале
Дэвид Швиммер. Фото: globallookpress

Хотя для всех жителей 90-х сериал «Друзья» был, есть и навсегда останется эталоном смешного ситкома, в современном мире многие шутки из проекта кажутся неуместными, а некоторые даже порой переступают опасную грань. Так издание The Guardian пообщалось с одним из главных актером проекта Дэвидом Швиммером, который исполнял роль Росса Геллера. В процессе диалога мужчине пришлось объясниться за расизм в сериале.

Как всем известно, «Друзья» не особо приветствовали расовое разнообразие, которое так продвигается в современном мире. Весь главный каст актеров состоял из белых мужчин и женщин, среди которых просто не было афроамериканцев. Актер также добавил, что сериал популярен до сих пор благодаря ностальгии по временам, когда еще не было смартфонов и социальных сетей, люди тогда просто встречались в кафе чтобы пообщаться не отвлекаясь на  интернет.

Напомним, пользователи Twitter активно обсуждали, что в сериале «Друзьях» можно обнаружить шутки практически обо всем, тут и сексизм, расизм, гомофобия, а также ненависть к полным людям.

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Актер из «Друзей» рассказал о расизме в сериале
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