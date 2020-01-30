Исполнитель роли Ведьмака рассказал о сражениях, рыках и сцене купания

Пока съемки второго сезона успешного проекта «Ведьмак» активно идут, актеры сериала продолжаются делиться интересными фактами и забавными историями, которые произошли с ними во время съемок. Так главный герой и исполнитель роли Ведьмака актер Генри Кавилл поделился секретами сцены с купанием, а также рассказал о рыках своего персонажа и сражениях на мечах.

Фанаты компьютерной игры «Ведьмак» часто возмущались по поводу того, что персонаж чаще всего носит с собой лишь один меч, хотя их должно быть два, один, серебряный, против чудовищ, и второй, стальной, против людей. Актер объяснил, что серебряный меч чаще всего висит на его верной лошади, Плотве. Генри также рассказал, что в определенный момент съемок он был вынужден попросить людей ответственных за реквизит немного изменить дизайн клинка, так как с изначальным вариантом сцены сражений были невероятно трудными для актера.

Кавилл рассказал, что большая часть недовольных рыков Геральта записывалась уже после съемок. Также актер большой фанат компьютерных игр и очень хотел повторить в сериале сцену купания Ведьмака в бадье из игры «Ведьмак 3», но к сожалению, форма и размеры импровизированной ванны не позволили это сделать.