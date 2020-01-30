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Исполнитель роли Ведьмака рассказал о сражениях, рыках и сцене купания

Актер Генри Кавилл поделился секретами со съемочной площадки сериала.

Исполнитель роли Ведьмака рассказал о сражениях, рыках и сцене купания
Актер Генри Кавилл. Фото: Globallookpress

Пока съемки второго сезона успешного проекта «Ведьмак» активно идут, актеры сериала продолжаются делиться интересными фактами и забавными историями, которые произошли с ними во время съемок. Так главный герой и исполнитель роли Ведьмака актер Генри Кавилл поделился секретами сцены с купанием, а также рассказал о рыках своего персонажа и сражениях на мечах.

Кадр из фильма«Ведьмак»
Кадр из фильма«Ведьмак»

Фанаты компьютерной игры «Ведьмак» часто возмущались по поводу того, что персонаж чаще всего носит с собой лишь один меч, хотя их должно быть два, один, серебряный, против чудовищ, и второй, стальной, против людей. Актер объяснил, что серебряный меч чаще всего висит на его верной лошади, Плотве. Генри также рассказал, что в определенный момент съемок он был вынужден попросить людей ответственных за реквизит немного изменить дизайн клинка, так как с изначальным вариантом сцены сражений были невероятно трудными для актера.

Кадр из фильма«Ведьмак»
Кадр из сериала «Ведьмак»

Кавилл рассказал, что большая часть недовольных рыков Геральта записывалась уже после съемок. Также актер большой фанат компьютерных игр и очень хотел повторить в сериале сцену купания Ведьмака в бадье из игры «Ведьмак 3», но к сожалению, форма и размеры импровизированной ванны не позволили это сделать.

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«Ведьмак»Генри Кавиллновости сериалов
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Исполнитель роли Ведьмака рассказал о сражениях, рыках и сцене купания
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