Дарья Мороз и Марина Зудина признались, что не любят содержанок

Скандальный сериал «Содержанки», снятый Константином Богомоловым, собрал множество противоречивых отзывов от зрителей и кинокритиков. Опираясь на количество просмотров, авторы проекта решили снимать второй сезон. Только его режиссером стала уже Дарья Жук. Зато почти все главные герои вновь появятся на экране. Марина Зудина говорит, что первый сезон закончился неожиданно даже для нее самой. По словам актрисы, она не одобряет поведения своей героини и старается не общаться с такими людьми в реальной жизни, однако с предательствами сталкивалась.

«Справлялась с этим, как и любой другой человек. Переживала, делала выводы, но это мало меня чему-то учило, потому что я опять ошибалась. Думаю, лучше ошибаться, думать о людях лучше, чем они есть на самом деле», – говорит Зудина.

Во втором сезоне актриса Дарья Мороз не только играет главную роль, но и выступает креативным продюсером проекта. По ее словам, сериал, изобилующий эротическими сценами, снял с нее все комплексы и научил принимать свое тело.

«Я неделю ходила практически обнаженной в кадре. И для меня это было настолько же органично, как съесть яблоко», — призналась актриса.

Любовь Аксенова играет в «Содержанках» расчетливую женщину, которая идет к своей цели напролом. Актрисе понадобилось время, чтобы разобраться в мотивации ее героини и понять, как она стала именно таким человеком.

Режиссер Дарья Жук говорит, что во втором сезоне больше событий и энергии. Она уверена, что продолжение проекта будет успешным. «У меня было достаточно времени, чтобы познакомиться с актерами и подготовиться к съемкам. Уверена, что мы повторим успех», — убеждена режиссер.

В проекте также снялись Игорь Верник, Юрий Чурсин, Виктор Вержбицкий, Игорь Миркурбанов, Константин Лавроненко, Александр Молочников и Роман Волобуев.

Наблюдать за жизнью светских львиц и миллионеров, миром красоты и денег можно будет уже 30 января. Премьера сериала «Содержанки» состоится на видеосервисе Start.