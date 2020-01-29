Бондарчук сыграет гинеколога в новом сериале, Судзиловская – его жену

В феврале на СТС стартует новый телепроект «Филатов» о мужских проблемах женского доктора.

17 февраля на телеканале СТС состоится премьера нового сериала в жанре драмеди под названием «Филатов». Главный герой – гинеколог Андрей Филатов, которого сыграл Федор Бондарчук, успешно ведет свою практику. Первоклассный врач пользуется популярностью у женщин, но верно любит свою жену Алису, чью роль исполнила Олеся Судзиловская.

Внезапно супруга бросает доктора и, чтобы справиться с потерей, Филатов начинает ходить на свидания в надежде найти новую любовь. Однако чем больше врач общается с другими женщинами, тем отчетливее понимает – его жена идеальна. И он решает вернуть ее любой ценой.

Героинь, претендующих на сердце харизматичного гинеколога, сыграли популярные российские актрисы – Мария Аронова, Юлия Топольницкая, Алина Алексеева, Галина Польских и другие. Мужские роли в сериале исполняют не менее яркие актеры – Эммануил Виторган, Максим Лагашкин, Егор Корешков, Петр Романов.

Олеся Судзиловская рассказала, что счастлива сниматься вместе с Федором Бондарчуком и призналась, что актер покорил ее еще в студенческую пору. «Мне кажется, что даже просто оказаться рядом с Федором мечтают все женщины. Роль Алисы позволила мне это сделать. Я счастлива!» — отметила актриса.

Премьера драмеди «Филатов» о мужских проблемах женского доктора состоится на телеканале СТС в четверг, 17 февраля, в 19.00.