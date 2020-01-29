Сериалы

Бондарчук сыграет гинеколога в новом сериале, Судзиловская – его жену

В феврале на СТС стартует новый телепроект «Филатов» о мужских проблемах женского доктора.

Бондарчук сыграет гинеколога в новом сериале, Судзиловская – его жену
Актер Федор Бондарчук. Фото: КП/Веленгурин Владимир

17 февраля на телеканале СТС состоится премьера нового сериала в жанре драмеди под названием «Филатов». Главный герой – гинеколог Андрей Филатов, которого сыграл Федор Бондарчук, успешно ведет свою практику. Первоклассный врач пользуется популярностью у женщин, но верно любит свою жену Алису, чью роль исполнила Олеся Судзиловская.

Внезапно супруга бросает доктора и, чтобы справиться с потерей, Филатов начинает ходить на свидания в надежде найти новую любовь. Однако чем больше врач общается с другими женщинами, тем отчетливее понимает – его жена идеальна. И он решает вернуть ее любой ценой.

Кадр из сериала «Филатов». Фото
Кадр из сериала «Филатов». Фото: канал СТС

Героинь, претендующих на сердце харизматичного гинеколога, сыграли популярные российские актрисы – Мария Аронова, Юлия Топольницкая, Алина Алексеева, Галина Польских и другие. Мужские роли в сериале исполняют не менее яркие актеры – Эммануил Виторган, Максим Лагашкин, Егор Корешков, Петр Романов.

Кадр из сериала «Филатов». Фото
Кадр из сериала «Филатов». Фото: канал СТС

Олеся Судзиловская рассказала, что счастлива сниматься вместе с Федором Бондарчуком и призналась, что актер покорил ее еще в студенческую пору. «Мне кажется, что даже просто оказаться рядом с Федором мечтают все женщины. Роль Алисы позволила мне это сделать. Я счастлива!» — отметила актриса.

Премьера драмеди «Филатов» о мужских проблемах женского доктора состоится на телеканале СТС в четверг, 17 февраля, в 19.00.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

Мария АроноваОлеся Судзиловскаясериал «Филатов»СТСФедор БондарчукЭммануил Виторган
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
Бондарчук сыграет гинеколога в новом сериале, Судзиловская – его жену
Интересно?
Поделись с друзьями: