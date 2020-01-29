Сериалы

«Просто потрясающий»: «папик» Станислав Боклан попросил делиться впечатлениями от сериала

Как оказалось, многие зрители с нетерпением ждут нового сезона телефильма «Папик».

«Просто потрясающий»: «папик» Станислав Боклан попросил делиться впечатлениями от сериала
Актер Станислав Боклан. Фото: "Квартал 95"

На телеканале СТС состоялся показ сериала «Папик». Ранее он стал лучшим многосерийным фильмом 2019 года на украинском телевидении по показателям телесмотрения. Наш зритель тоже воспринял картину с воодушевлением.

Актер Станислав Боклан, сыгравший главную роль (деда) в сериале в своем Instagram попросил зрителей делиться впечатлениями от проекта.

«Давно не получала такого удовольствия от просмотра. Куча эмоций! И насмеялась, и наплакалась. Просто потрясающий сериал», «Очень классный сериал! Давно не смотрю СТС, но ваш фильм очень понравился. Дед и Лиза – просто космос, весело и легко смотреть! Вам очень идут усы и борода», «Вся семья подсела, столько эмоций! Не стала ждать телеэфиров, посмотрела в инете, и насмеялась, и наревелась, очень круто играли!», «Классный сериал, особенно Станислав смотрится очень необычным и веселым в этой роли, талантливые актеры молодцы, давно не смеялся, очень позитивный сериал», — написали пользователи.

Напомним, картина прошла на СТС в январе этого года. На российском ТВ продемонстрировали первый сезон ленты, состоящий из 16 серий. Запланированы съемки еще двух сезонов сериала, начало которых россияне уже ждут с нетерпением.

Интересно? Поделись с друзьями:
Хочешь обсудить? Пиши!

Тэги:

новые сериалыСериалСериал "Папик"Станислав БокланСТС
Loading...

Сетевое издание TELEPROGRAMMA зарегистрировано Роскомнадзором, свидетельство Эл № ФС77-66912 от 22 августа 2016 года.
Учредитель и редакция АО «Издательский дом «Комсомольская правда».
Генеральный директор: Сунгоркин Владимир Николаевич.
Издатель: Гемст Владислав Александрович
Главный редактор Садков Павел Петрович

tele@kp.ru
Телефон редакции: +7 (495) ‎777-02-82
127287, г. Москва, Петровско-Разумовский Старый проезд, д. 1/23, стр.1

Контакты

Исключительные права на материалы, размещенные в сетевом издании TELEPROGRAMMA (www.teleprogramma.pro), в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране результатов интеллектуальной деятельности принадлежат АО «Издательский дом «Комсомольская правда» ©, и не подлежат использованию другими лицами в какой бы то ни было форме без письменного разрешения правообладателя.
Приобретение прав: ‎(495) 970-19-51 (kp@kp.ru)

Сообщения и комментарии читателей сетевого издания размещаются без предварительного редактирования. Редакция оставляет за собой право удалить их с сайта или отредактировать, если указанные сообщения и комментарии являются злоупотреблением свободой массовой информации или нарушением иных требований закона.
Возрастная категория 16+

Политика в отношении обработки персональных данных

Читайте новости наших партнеров

Например когда выйдет замуж Ольга Бузова
Flipboard
Сейчас ты
читаешь:
«Просто потрясающий»: «папик» Станислав Боклан попросил делиться впечатлениями от сериала
Интересно?
Поделись с друзьями: