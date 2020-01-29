«Просто потрясающий»: «папик» Станислав Боклан попросил делиться впечатлениями от сериала

На телеканале СТС состоялся показ сериала «Папик». Ранее он стал лучшим многосерийным фильмом 2019 года на украинском телевидении по показателям телесмотрения. Наш зритель тоже воспринял картину с воодушевлением.

Актер Станислав Боклан, сыгравший главную роль (деда) в сериале в своем Instagram попросил зрителей делиться впечатлениями от проекта.

«Давно не получала такого удовольствия от просмотра. Куча эмоций! И насмеялась, и наплакалась. Просто потрясающий сериал», «Очень классный сериал! Давно не смотрю СТС, но ваш фильм очень понравился. Дед и Лиза – просто космос, весело и легко смотреть! Вам очень идут усы и борода», «Вся семья подсела, столько эмоций! Не стала ждать телеэфиров, посмотрела в инете, и насмеялась, и наревелась, очень круто играли!», «Классный сериал, особенно Станислав смотрится очень необычным и веселым в этой роли, талантливые актеры молодцы, давно не смеялся, очень позитивный сериал», — написали пользователи.

Напомним, картина прошла на СТС в январе этого года. На российском ТВ продемонстрировали первый сезон ленты, состоящий из 16 серий. Запланированы съемки еще двух сезонов сериала, начало которых россияне уже ждут с нетерпением.